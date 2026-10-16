Правительство возобновляет временно приостановленные бюджетные расходы

Правительство постепенно возобновляет финансирование бюджетных расходов, которые раньше пришлось временно приостановить из-за нехватки средств. В частности, финансирование возвращается для регионов, а дальнейшее возобновление платежей будет зависеть от поступления международной помощи.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По его словам, на этой неделе Верховная Рада поддержала ряд законопроектов, принятие которых открывает возможность получить часть международной финансовой помощи для покрытия дефицита государственного бюджета в 2026 году.

В настоящее время правительство ускоряет необходимые процедуры, чтобы средства от международных партнеров поступили Украине как можно скорее.

"От этого зависит получение международной помощи в полном объеме и возможность дальнейшего восстановления вынужденно приостановленных расходов", - подчеркнул Корецкий.

Он также отметил, что правительство рассчитывает на дальнейшее принятие парламентом решений, необходимых для выполнения условий международных программ финансирования.

Ранее из-за дефицита средств правительство было вынуждено приостанавливать расходы, не относящиеся к первоочередным. Финансирование таких направлений должно было возобновляться после поступления средств от международных партнеров.

Напомним, ранее Корецкий заявлял, что из-за дефицита бюджета первоочередные государственные расходы будут временно приостанавливать до поступления международного финансирования.