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Угроза задержек зарплат и печать гривны: Марченко предупредил о дефиците средств

Сергей Марченко
Марченко предупредил о дефиците средств / Министерство финансов Украины

Министерство финансов вынуждено урезать расходы из-за дефицита средств. В государственном секторе возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко на заседании комитета Верховной Рады.

По словам главы Минфина, задержка выплат стала бы финансовой катастрофой, однако такая вероятность существует. Если денег не хватит, правительство не исключает монетарного финансирования бюджета (печати гривны), что приведет к инфляции, падению курса национальной валюты и усложнит работу с международными кредиторами.

Что планирует делать правительство

Министерство финансов подготовило план действий на случай ограниченной ликвидности:

  • Перенос второстепенных расходов: менее срочные расходы планируется отложить на декабрь. Это сокращение не коснется социальной сферы;
  • Приоритет армии: первый и безусловный приоритет в финансировании будет иметь сектор безопасности и обороны. Другие статьи будут оплачивать, как только будут появляться дополнительные средства;
  • Замораживание строительства: действие регламентов распространится на все бюджеты, в том числе местные. Все строительные программы, включая социальные объекты, приостановят до появления достаточного объема денег.

Напомним, ранее сообщалось, что бюджетная ситуация в Украине сейчас самая плохая с 2022 года. По словам Сергея Марченко, у государства уже возникли проблемы с ликвидностью, а потребность во внешнем финансировании стремительно растет.

Автор:
Максим Кольц

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