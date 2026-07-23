Правительство начало готовить бюджет-2027

Правительство начало подготовку проекта государственного бюджета на 2027 год. Министерства должны до 31 июля представить предложения по основным параметрам документа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По словам Корецкого, задача правительства — представить проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок, то есть до 15 сентября.

Премьер-министр отметил, что документ должен отвечать ключевым задачам правительства. Среди них укрепление обороноспособности, обеспечение финансовой устойчивости и продуманная социальная политика.

Министерству предстоит подготовить свои предложения в сжатые сроки — до конца июля

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины поддержала представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.