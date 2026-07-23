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Уряд почав готувати бюджет-2027

Уряд почав готувати бюджет-2027
Уряд почав готувати бюджет-2027

Уряд розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. Міністерства мають до 31 липня подати пропозиції щодо основних параметрів документа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами Корецького, завдання уряду — подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк, тобто до 15 вересня.

Прем’єр-міністр зазначив, що документ має відповідати ключовим завданням уряду. Серед них — зміцнення обороноздатності, забезпечення фінансової стійкості та продумана соціальна політика.

Міністерства мають підготувати свої пропозиції у стислі терміни — до кінця липня

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України підтримала подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Автор:
Тетяна Гойденко