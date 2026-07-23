- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд почав готувати бюджет-2027
Уряд розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. Міністерства мають до 31 липня подати пропозиції щодо основних параметрів документа.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького.
За словами Корецького, завдання уряду — подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк, тобто до 15 вересня.
Прем’єр-міністр зазначив, що документ має відповідати ключовим завданням уряду. Серед них — зміцнення обороноздатності, забезпечення фінансової стійкості та продумана соціальна політика.
Міністерства мають підготувати свої пропозиції у стислі терміни — до кінця липня
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України підтримала подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.