Рада підтримала призначення Корецького новим прем’єр-міністром: який склад уряду

16 липня Верховна Рада України підтримала подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Як пише Delo.ua, про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Корецький обіцяє уряд оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції

"Після 20 років роботи в корпоративному секторі я у 2022 році очолив державну "Укрнафту". Був запит на боротьбу з корупцією, ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків у попередньо збитковій державній компанії. Я завжди вірив, що ефективність, незалежно від форми власності, залежить у першу чергу від людей — відповідальності, професійності та чесних правил. Саме такі принципи я хочу принести на роботу всього Кабміну", - наголосив новий прем’єр-міністр під час виступу в парламенті.

Він додав, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівництвом став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції.

Корецький підкреслив, що вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими, підтримка бізнесу для економічної стабільності держави та розвитку і посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і вступ України до Європейського Союзу.

"Я готовий до складних кроків. Головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість. У всіх регіонах України особлива увага на прифронтові, які атакують росіяни практично щодня. Я хочу, щоб цей Кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції", – зауважив новий очільник уряду.

Відповідаючи на запитання про плани уряду щодо залучення та повернення до праці трьох найбільших груп населення – внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та сімей загиблих, зниклих безвісти й полонених, а також вимушених біженців за кордоном, Корецький наголосив, що єдиним шляхом залучення додаткових людей до роботи є розвиток бізнесу.

"Я особисто вважаю, що наш бізнес не має достатнього доступу до капіталу. Про це ми точно будемо працювати з Міністерством економіки для того, щоб надати більше можливостей кредитування", – сказав новий прем’єр-міністр.

Сергій Корецький до призначення очолював НАК "Нафтогаз України". Президент Володимир Зеленський напередодні казав, що вважає його "найбільш підготовленим" кандидатом посаду прем’єр-міністра.

Кадрові зміни в уряді

Раніше президент Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і складу керівників правоохоронних органів.

14 липня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Представники фракції "Слуга народу" вже провели зустріч із Сергієм Корецьким, під час якої обговорили його бачення роботи Кабінету міністрів, структуру уряду та ключові виклики для країни.

Серед головних пріоритетів він назвав підтримку громадян, підготовку до опалювального сезону, зміцнення оборони та захист критичної інфраструктури.

У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз". Delo.ua розібралося хто такий Корецький, чим він відзначився на попередніх посадах в державних підприємствах та які виклики можуть стояти перед ним на новій роботі.

Новий уряд: який склад

Як писав РБК-Україна, майже стовідсотково в наступному Кабміні не буде віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби. А його посаду знову пропонують розділити на дві: Мінрегіон та Мініфраструктури й відновлення.

Також буде розділено і Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, тоді як відновиться окреме Міністерство сільського господарства, яке має очолити Тарас Висоцький.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренко, новий уряд виглядатиме таким чином:

перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики України Денис Шмигаль;

віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов;

віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України – Міністр культури України — Тетяна Бережна ;

; міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України — поки немає кандидатури;

міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України — Віталій Безгін;

міністр молоді та спорту України — Матвій Бідний;

міністр у справах ветеранів України — Віталій Кім;

міністр внутрішніх справ України — Іван Вигівський;

міністр освіти і науки України — Андрій Бутенко;

міністр охорони здоров’я України — Віктор Ляшко;

міністр фінансів України — Сергій Марченко;

міністр економіки та довкілля України — Олександр Кравченко;

міністр аграрної політики та продовольства України — Тарас Висоцький;

міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України — Денис Улютін;

міністр юстиції України — Денис Маслов;

міністр цифрової трансформації України — Оксана Ферчук.

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко наразі розглядається головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.