Ще один топ-менеджер у владі: хто такий голова "Нафтогазу" Сергій Корецький, якому пророкують посаду прем'єра

Після новин про можливу відставку діючої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко , найбільш ймовірним кандидатом на цю ЗМІ та окремі нардепи посаду називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького. Після багаторічного прем'єр-міністра та чинного першого віце-прем'єра — енергетики це другий топ-менеджер, який очолює український уряд за президентства Володимира Зеленського.

В 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз". Delo.ua розібралося хто такий пан Корецький, чим він відзначився на попередніх посадах в державних підприємствах та які виклики можуть стояти перед ним на новій роботі.

Від аналітика до керівника найбільшої держкомпанії

Сергій Федорович Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. У 2001 році закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство", а в 2005-му — за спеціальністю "Економіка підприємства" в тому ж виші. Пізніше здобув кваліфікацію з видобування нафти і газу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, а у 2019 році пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

У 1997 році почав працювати в Групі компаній "Континіум", заснованій підприємцями Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим — спершу у відділі аналітики, з 2007 року очолив управляючу компанію групи. З 2013 року — генеральний директор мережі автозаправних станцій WOG, де займався розробкою стратегій розвитку, залученням фінансування та супроводом M&A-угод; за його ініціативи WOG почала розвивати кав'ярні поза межами заправок.

У жовтні 2018 року Корецький залишив "Континіум" і зосередився на власних проєктах. У 2019-му заснував Idealist Coffee Co. — кавовий бренд повного циклу з мережею кав'ярень, продукція якого з 2022 року постачається в поїзди Укрзалізниці. Наприкінці 2021 року вийшов з переліку офіційних бенефіціарів кавових компаній. Паралельно, з серпня 2019 до листопада 2022 року, був співзасновником і головою правління швейцарського енерготрейдера Centurion Group SA, який імпортував в Україну нафтопродукти й скраплений газ.

Як Корецький перезапустив "Укрнафту"

Раніше "Укрнафта" знаходилася в орбіті Ігоря Коломойського та його неформальної групи "Приват", що дозволяло цим структурами викачувати мільярди гривень з державних компаній. Але повномасштабна війна дозволила поставити крапку в тривалій історії розділу активів між Коломойським та державою. В листопаді 2022 частка "приватівців" в "Укрнафті" була передана в управління Міністерству оборони і керівником компанії призначили саме Сергія Корецького.

Стан компанії на момент передачі був кризовим: за результатами роботи за жовтень 2022 року сформувалася податкова заборгованість 3,1 млрд грн, на рахунках залишалося лише 40 млн грн — при щомісячних виплатах зарплат на рівні 500 млн грн, а проблемна дебіторська заборгованість оцінювалася в 30 млрд грн. Чистий прибуток за весь мирний 2021 рік був, приблизно вдвічі меншим за прибуток, який компанія отримала лише за перший квартал 2023 року (4,3 млрд грн) — тобто орієнтовно 2 млрд грн.

Вже в 2023 році чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн, а у 2024 — 16,38 млрд грн. Видобуток нафти та газу протягом двох років теж стабільно зростав.

Падіння прибутку у 2024-му менеджмент пояснював частими знеструмленнями видобувних потужностей — за словами Корецького, окремі втрати добового видобутку сягали 25%.

Паралельно компанія оновлювала мережу автозаправних станцій Ukrnafta. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони й картки NAFTAКарта через ТОВ "Укрнафта-Постач", а також реалізує програму оновлення формату станцій. За підсумками 2023 року національна мережа налічувала 537 АЗС, з яких діяли 456. Крім того під мережа бере в управління арештовані заправки мережі АЗС Glusco (яку пов'язували з кумом Путіна Віктором Медведчуком), а також заправки мережі Shell частину з якої також націоналізували через підозри у зв'язках з росіянами.

"Нафтогаз" під обстрілами

28 квітня 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Корецького головою правління групи — його обрали на відкритому конкурсі за участю міжнародної рекрутингової компанії з лонг-листа 62 кандидатів. З посади він сам описував нове навантаження як "роботу 24/7", яка не залишає місця для особистого життя. Його призначення співпало з закінченням транзиту російського газу до ЄС, після чого росіяни активізували атаки на газовидобувну інфраструктуру.

В цих умовах новому очільнику "Нафтогазу" довелось шукати ресурси для відновлення пошкодженої інфраструктури та закупівлі газу до опалювального сезону. Ці задачі залишаються актуальними й зараз: за даними Bloomberg, у жовтні 2025 року удари РФ вивели з ладу понад половину видобутку газу напередодні зими і не припиняють атаки на інфраструктуру після завершення опалювального сезону.

Виклики на посаді прем'єра

За словами народного депутата від "Слуги Народу" та члена парламентського комітету з енергетики Анатолія Костюха на цьому тижні навряд чи парламент встигне прийняти відставку чинного уряду та призначити новий склад.

"Кандидати на посаду урядовців, ще не приходили до нас на засідання фракції та не розказували нам про свої плани роботи в уряді. Також очікується що на засіданні фракції ми розглянемо звіт про пророблену роботу чинної прем'єрки. Тож ймовірно ми на цьому тижні розглядатимемо відставку", — каже нардеп.

За його словами, в поточних умовах війни на виснаження у виконавчої гілки влади зараз проблем більше ніж будь коли до цього, адже накопичується втома, втрачається економічна інертність і ще безліч надважливих і складних процесів, що забезпечують життєдіяльність нашої країни.

"Хороших рішень вже давно немає, навіть поганих майже не залишилось. Що можна очікувати в такий час від премʼєра? Хотілось би чуда. Та попри все, я чекаю на структурований план дій нового кабміну. Готовий підтримати непопулярні рішення, що з часом принесуть позитивну тенденцію", — зауважив Костюх.

Ймовірне призначення Корецького також прокоментував колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Пишаюсь тим фактом, що Нафтогаз таки став кузнею кадрів для політичних посад найвищого рівня. Сподіваюсь згодом побачити нафтогазівця на посаді президента України. Виклики перед Сергієм стоять найбільші, за всю історію цієї посади - забезпечити наш виграш у Війні в рамках своїх повноважень. І я дуже сподіваюсь, що у нього, а отже і у всіх нас, це вийде", — розповів Коболєв.