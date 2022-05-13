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Кабмін передав "Нафтогазу" понад 170 заправок Glusco

Кабмін передав "Нафтогазу" понад 170 заправок Glusco

Уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки компанії Glusco в управління НАК "Нафтогаз". Відповідний документ Кабмін ухвалив 13 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль.

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"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов'язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі та працювати на благо нашої країни та всіх українців", - прокоментував глава уряду.

На думку Шмигаля, рішення Кабміну також допоможе у подоланні дефіциту палива.

Нагадаємо, мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва, близького до Віктора Медведчука.

У червні 2021 року на корпоративні права мережі Glusco наклали арешт. 6 грудня 2021 року мережа АЗС Glusco, роботу якої ще навесні 2021 року заблокувала СБУ, отримала нового власника. Однак у реєстрах власності власником мережі АЗС так само вважається Нісан Моїсеєв, щільно пов'язаний з Віктором Медведчуком.

Автор:
Віта Молодан