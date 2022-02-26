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Glusco віддає на потреби армії, поліції та тероборони своє пальне та бензовози
Мережа заправок Glusco віддає на потреби армії, поліції, МНС, тероборони, медицини своє пальне та бензовози.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний керуючий директор мережі Віталій Вандич.
“Я, Віталій Вандич, Головний керуючий директор мережі заправок Glusco. Звертаюся до офіційних органів державної влади: заберіть з наших заправок пальне на потреби армії, поліції, МНС, тероборони, медицини. Заберіть також наші бензовози”, — повідомив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.
Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.
"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.
Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.