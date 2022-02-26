Glusco отдает на нужды армии, полиции и терробороны свое горючее и бензовозы

Сеть заправок Glusco отдает на нужды армии, полиции, МЧС, терробороны, медицины свое горючее и бензовозы.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный управляющий директор сети Виталий Вандич.

Я, Виталий Вандич, Главный управляющий директор сети заправок Glusco. Обращаюсь в официальные органы государственной власти: заберите из наших заправок горючее на нужды армии, полиции, МЧС, терробороны, медицины. Заберите наши бензовозы», — сообщил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.