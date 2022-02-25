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ЕС готовится заморозить активы Путина и Лаврова

ЕС готовится заморозить активы Путина и Лаврова
Фото: Спутник

В рамках нового пакета персональных санкций поездки не будут запрещены.

ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций. Об этом передает Financial Times со ссылкой на свои источники. 

При этом Путину и Лаврову не будут запрещены поездки, что указывает на готовность ЕС сохранить дипломатические возможности открытыми. 

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. 

За время вторжения в Украину российские войска понесли большие потери — за сутки, 25 февраля, по состоянию на 14:30, уничтожено более 1000 оккупантов.

Сегодня, 25 февраля, президент Зеленский упрекнул мировое сообщество в недостаточной поддержке Украины. По его словам, Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить российскую агрессию.