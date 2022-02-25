Потери войск РФ в Украине за 25 февраля превысили 1000 человек — Сухопутные войска ВСУ

За время вторжения в Украину российские войска понесли большие потери — за сутки, 25 февраля, по состоянию на 14:30 уничтожено более 1000 оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Украинские военные утверждают, что такое количество потерь военнослужащих за сутки во время боевых действий Российская Федерация не несла еще ни в одном вооруженном конфликте, который она начинала.

"Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", — говорится в сообщении.

При этом войска РФ производят обстрелы, от которых страдают мирные жители, — уже погибли двое детей.

Напомним, 25 февраля российские оккупанты пытаются окружить Киев — они наступают сразу на двух направлениях.

В этот же день подразделения Оперативного командования "Север"/Operational Command "North" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине. Усилились боевые действия и в Мариуполе — возле города идет танковый бой.