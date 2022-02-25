Украинские военные обезвредили около 20 танков российских захватчиков — ВСУ

Возле Чернигова украинским солдатам Вооруженных сил Украины удалось обезвредить врага – ликвидировать около 20 танков российских оккупантов.

Подразделения Оперативное командование "Север"/Operational Command "North" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине. Об этом сообщили Вооруженные силы Украины.

Кроме этого, подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники.

По словам украинских военных, потери живой силы уточняются.

Ранее ВСУ обезвредили российских военных, захвативших два автомобиля Вооруженных сил Украины, которые переоделись в форму украинских военных и на скорости двигались в центр Киева со стороны Оболони.