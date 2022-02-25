Українські військові знешкодили близько 20 танків російських загарбників: ЗСУ

Біля Чернігова українським солдатам збройних сил України вдалося знешкодити ворога - ліквідувати близько 20 танків російських окупантів.

Підрозділи Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на мінському напрямку на Чернігівщині. Про це повідомили Збройні Сили України.

Крім цього, підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки.

За словами українських військових, втрати живої сили уточнюються.

Раніше сьогодні ЗСУ знешкодили російських військових, які захопили два автомобілі Збройних сил України, переодяглися у форму українських військових та на швидкості рухалися в центр Києва з боку Оболоні.