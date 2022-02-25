Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Происшествия
Дата публикации

Под Мариуполем идет танковый бой

Под Мариуполем идет танковый бой
Фото: AFP

Сегодня, 25 февраля, в Мариуполе снова усилились боевые действия. Об этом на брифинге заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. 

По его словам, российские танки приближаются к городу.

"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в убежища", – сообщил Бойченко.

Ранее сообщалось, что в районе Старобельска (Луганская область) украинская артиллерия разбила колонну российской техники.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси

В этот же день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 10:30 украинская армия возвратила под полный контроль города Мариуполь Донецкой области и Счастье Луганской области. 

Автор:
Дмитрий Нарожный