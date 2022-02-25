Под Мариуполем идет танковый бой

Сегодня, 25 февраля, в Мариуполе снова усилились боевые действия. Об этом на брифинге заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, российские танки приближаются к городу.

"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в убежища", – сообщил Бойченко.

Ранее сообщалось, что в районе Старобельска (Луганская область) украинская артиллерия разбила колонну российской техники.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси.

В этот же день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 10:30 украинская армия возвратила под полный контроль города Мариуполь Донецкой области и Счастье Луганской области.