Украинская армия вернула контроль над Мариуполем и Счастьем: какие еще города подверглись российским атакам

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что по состоянию на 10:30 силами армии возвращены под полный контроль города Мариуполь Донецкой области и Счастье Луганской области. По данным ведомства, уничтожены не менее шести самолетов, двух вертолетов, а также десятки единиц бронированной техники врага.

Кроме того, сообщается, что "в Черниговской области удалось остановить противника", а в Харьковской области и в зоне Операции объединенных сил ведутся тяжелые бои. В ВСУ заявляют, что в ходе них противник понес потери в живой силе и технике.

"Сложная ситуация на херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору", — добавляют в Генштабе.

В свою очередь Министерство внутренних дел по состоянию на 10:00 сообщило о следующих событиях в контексте российской вооруженной агрессии:

В Николаеве при обстреле Кульбакинского военного аэродрома один раненый.

В Харьковской области через пограничный пункт пропуска "Пески" прошли Вооруженные силы РФ.

В Днепропетровской области под обстрелами находятся воинские части №2110 (Червоногригоровка) и №7036 (Краснополье).

В Запорожской области обстреляна воинская часть противовоздушной обороны "Близнецы" (без жертв), а также часть ПВО "Берда" (один человек убит и пять ранены).

Также сообщается о попадании снаряда на центральный рынок в городе Каменка-Днепровская с разрушением трех домов и магазина. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.

В Херсонской области в результате обстрелов из ракетных систем залпового огня с территории Крыма позиций пограничников в районе села Преображенка погиб пограничник.

"В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником", — сказано также в сообщении. Вероятно, имеются в виду село Великие Копани и поселок Ивановка.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Известно о трех погибших пограничниках. Также есть раненые, однако пограничники ведут бой с оккупантом.

Кроме того, в Херсонской области взорван второй мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Информация по потерпевшим уточняется.

Произошел и обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области — как указывают в МВД, вероятно, из ракетного вооружения.

В Миргороде Полтавской области при обстреле военного аэродрома части №1356 получили ранения четверо военных.

Помимо этого, нанесены авиаудары по аэропортам Ивано-Франковска и Луцка.

По состоянию на 12:00 МВД сообщает также о следующих событиях:

В Чернобыльской зоне разрушен мост через реку Черевач.

В результате вражеского обстрела в Чугуеве загорелся пятиэтажный жилой дом по адресу: микрорайон Авиатор, 157. В частности, горели балконы на втором и третьем этажах. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Погиб мальчик, есть раненые. Из горящего дома эвакуировали 15 жителей.

В Чугуеве обстреляна пятиэтажка. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области В Чугуеве обстреляна пятиэтажка. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области В Чугуеве обстреляна пятиэтажка. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области В Чугуеве обстреляна пятиэтажка. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Кроме того, возник масштабный пожар площадью 1 тысяча квадратных метров на территории ООО "Будпостач" в Одессе. К тушению привлечено 25 бойцов и 6 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Нежине Черниговской области в ходе бомбардировки аэродрома ГСЧС погиб полковник полиции, инспектор ювенальной превенции.

Отметим также, что по данным, озвученным подавшим ранее в отставку советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем, из-за обстрелов, начавшихся утром 24 февраля во многих городах Украины, погибли "несколько десятков военных".