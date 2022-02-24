Українська армія повернула контроль над Маріуполем та Щастям: які ще міста зазнали російських атак

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 10:30 силами армії повернуто під повний контроль міста Маріуполь Донецької області та Щастя Луганської області. За даними відомства, знищено не менше шести літаків, двох вертольотів, а також десятки одиниць броньованої техніки ворога.

Крім того, повідомляється, що "на Чернігівщині вдалося зупинити противника", а на Харківщині та в зоні Операції об'єднаних сил ведуться важкі бої. У ЗСУ заявляють, що під час них супротивник зазнав втрат живої сили та техніки.

"Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору", - додають у Генштабі.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ станом на 10:00 повідомило про наступні події в контексті російської збройної агресії:

У Миколаєві під час обстрілу Кульбакинського військового аеродрому – один поранений.

На Харківщині через прикордонний пункт пропуску "Піски" пройшли Збройні сили РФ.

У Дніпропетровській області під обстрілами знаходяться військові частини №2110 (Червоногригорівка) та №7036 (Краснопілля).

У Запорізькій області обстріляно військову частину протиповітряної оборони "Близнюки" (без жертв), а також частину ППО "Берда" (одну людину вбито та п'ять поранено).

Також повідомляється про влучення снаряда на центральний ринок у місті Кам'янка-Дніпровська з руйнуванням трьох будинків та магазину. Постраждалих немає, пожежу ліквідовано.

На Херсонщині внаслідок обстрілів із ракетних систем залпового вогню з території Криму позицій прикордонників у районі села Преображенка загинув прикордонник.

"У районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій із противником", - сказано також у повідомленні. Ймовірно, маються на увазі село Великі Копані та селище Іванівка.

У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів. Відомо про трьох загиблих прикордонників. Також є поранені, проте прикордонники ведуть бій із окупантом.

Крім того, на Херсонщині підірвано другий міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Відбувся і обстріл одного з об'єктів Держприкордонслужби на Київщині - як вказують у МВС, ймовірно, з ракетного озброєння.

У Миргороді Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому частини №1356 отримали поранення четверо військових.

Крім цього, завдано авіаударів по аеропортах Івано-Франківська та Луцька.

Станом на 12:00 МВС повідомляє також про такі події:

У Чорнобильській зоні зруйновано міст через річку Черевач.

Внаслідок ворожого обстрілу у Чугуєві спалахнув п'ятиповерховий житловий будинок за адресою: мікрорайон Авіатор, 157. Зокрема, горіли балкони на другому та третьому поверхах. Загальна площа пожежі становить близько 100 квадратних метрів. Загинув хлопчик, є поранені. З палаючого будинку евакуювали 15 мешканців.

Крім того, виникла масштабна пожежа площею 1 тисяча квадратних метрів на території ТОВ "Будпостач" в Одесі. До гасіння залучено 25 бійців та 6 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Ніжині Чернігівської області під час бомбардування аеродрому ДСНС загинув полковник поліції, інспектор ювенальної превенції.

Зазначимо також, що за даними, озвученими радником глави Офісу президента Олексієм Арестовичем, який раніше подав у відставку, через обстріли, які розпочалися вранці 24 лютого в багатьох містах України, загинули "кілька десятків військових".