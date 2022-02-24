Брати Клички записали звернення до киян, українців та міжнародних партнерів

Віталій Кличко закликав мешканців столиці зберігати спокій, а Володимир попросив міжнародних партнерів спільними зусиллями зупинити росіян.

Брати Клички записали свій відеозвернення біля стін київської мерії. Мер Києва висловив упевненість у тому, що ми вистоємо у цьому протистоянні з російськими загарбниками. А мешканців столиці він попросив залишатися вдома та зберігати спокій та поінформував, що у Києві працюють усі підприємства критичної інфраструктури та громадський транспорт.

У свою чергу Володимир Кличко звернувся до міжнародної спільноти зі словами, що трагедія, що сталася в Україні 24 лютого, може прийти не тільки до Європи, а й у весь світ.

Нагадаємо, що раніше Нацполіція звернулася до громадян України з проханням приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілі обличчя з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.