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Общество
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Братья Кличко записали обращение к киевлянам, украинцам и международным партнерам

Братья Кличко записали обращение к киевлянам, украинцам и международным партнерам

Виталий Кличко призвал жителей столицы сохранять спокойствие, а Владимир попросил международных партнеров совместными усилиями остановить русских.

Братья Кличко записали свое видеообращение у стен киевской мэрии. Мэр Киева высказал уверенность в том, что мы выстоим в этом противостоянии с российскими захватчиками. А жителей столицы он попросил оставаться дома и сохранять спокойствие и проинформировал, что в Киеве работают все предприятия критической инфраструктуры и общественный транспорт. 

В свою очередь Владимир Кличко обратился к международному сообществу со словами, что трагедия, которая произошла в Украине 24 февраля, может прийти не только в Европу, но и во весь мир. 

Напомним, что ранее Нацполиция обратилась к гражданам Украины с просьбой уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.