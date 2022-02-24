Братья Кличко записали обращение к киевлянам, украинцам и международным партнерам

Виталий Кличко призвал жителей столицы сохранять спокойствие, а Владимир попросил международных партнеров совместными усилиями остановить русских.

Братья Кличко записали свое видеообращение у стен киевской мэрии. Мэр Киева высказал уверенность в том, что мы выстоим в этом противостоянии с российскими захватчиками. А жителей столицы он попросил оставаться дома и сохранять спокойствие и проинформировал, что в Киеве работают все предприятия критической инфраструктуры и общественный транспорт.

В свою очередь Владимир Кличко обратился к международному сообществу со словами, что трагедия, которая произошла в Украине 24 февраля, может прийти не только в Европу, но и во весь мир.

Напомним, что ранее Нацполиция обратилась к гражданам Украины с просьбой уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.