Зеленський оголосив військовий стан по всій території України

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на всій території України.

Про це він заявив під час відеотрансляції.

Зеленський зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та по прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. НА зв'язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".