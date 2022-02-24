Під Харковом українці знищили 4 російські танки

На об'їзній дорозі Харкова спалено чотири танки російських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

За даними командування Об'єднаних сил, у районі Щастя знищили близько 50 російських окупантів.

Поблизу Краматорська українські воїни збили російський бойовий літак уже шостий за 24 лютого. Противник продовжує зазнавати втрат.

Журналіст Юрій Бутусов повідомляє, що російська армія подолала відстань 40 км. до Харкова, а також йде на Суми.

"У цьому немає нічого катастрофічного, тому що фізично прикрити 2000 км кордону неможливо. Оборона нашої армії будуватиметься навколо великих міст", - вважає Бутусов.

Він упевнений, що активна оборона міст дозволить скувати російський наступ та реалізувати можливості отриманого сучасного озброєння та артилерії. Росіян зупинять лише втрати.

"Ефективність міжнародної підтримки України залежить від сили нашого опору у будь-якому місці, де розгортається оборона", - вважає Бутусов.

Генштаб ЗСУ повідомив також, що над Луганщиною збили літак окупантів – вже сьомий за день.

У четвер, 24 лютого, Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

Президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.