Лукашенко заперечує участь військ Білорусі у спецоперації РФ проти України

За словами Олександра Лукашенка, Збройні сили Білорусі не беруть участі в агресії проти України, яку розв'язала Російська Федерація, повідомляє РБК.

"Білоруські війська не беруть жодної участі у російській спецоперації на Донбасі", — заявив Олександр Лукашенко.

При цьому Держприкордонслужба України повідомляє, що агресор атакує авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків. Атаки відбуваються, зокрема, з боку Республіки Білорусь.

Так, 24 лютого о 09:40 з боку РБ гелікоптер без розпізнавальних знаків у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" обстріляв міст. За попередніми даними, постраждалих немає.

Прикордонники повідомив, що державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі о 5:00.

Перед президентом Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі.