Лукашенко отрицает участие войск Беларуси в спецоперации РФ против Украины

По словам Александра Лукашенко, Вооруженные силы Беларуси не участвуют в агрессии против Украины, которую развязала Российская Федерация, сообщает РБК.

"Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе", — заявил Александр Лукашенко.

При этом Госпогранслужба Украины сообщает, что агрессор атакует авиацией и военной техникой без опознавательных знаков. Атаки происходят в том числе со стороны Республики Беларусь.

Так, 24 февраля в 09:40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" обстрелял мост. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пограничники сообщили, что государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси в 5:00.

Перед президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.