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Под Харьковом украинцы уничтожили 4 российских танка
На объездной дороге Харькова сожжено четыре танка российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
По данным командования Объединенных сил, в районе Счастья уничтожили около 50 российских оккупантов.
Вблизи Краматорска украинские воины сбили российский боевой самолет — уже шестой за 24 февраля. Противник продолжает нести потери.
Журналист Юрий Бутусов сообщает, что российская армия преодолела расстояние 40 км до Харькова, а также идет на Сумы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В этом нет ничего катастрофического, потому что физически прикрыть 2000 км границы невозможно. Оборона нашей армии будет строиться вокруг больших городов", — считает Бутусов.
Он уверен, что активная оборона городов позволит сковать российское наступление и реализовать возможности полученного современного вооружения и артиллерии. Россиян остановят исключительно потери.
"Эффективность международной поддержки Украины зависит от силы нашего сопротивления в любом месте, где развертывается оборона", — считает Бутусов.
Генштаб ВСУ сообщил также, что над Луганщиной сбили самолет оккупантов — уже седьмой за день.
В четверг, 24 февраля, Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.
Президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.