Под Харьковом украинцы уничтожили 4 российских танка

На объездной дороге Харькова сожжено четыре танка российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

По данным командования Объединенных сил, в районе Счастья уничтожили около 50 российских оккупантов.

Вблизи Краматорска украинские воины сбили российский боевой самолет — уже шестой за 24 февраля. Противник продолжает нести потери.

Журналист Юрий Бутусов сообщает, что российская армия преодолела расстояние 40 км до Харькова, а также идет на Сумы.

"В этом нет ничего катастрофического, потому что физически прикрыть 2000 км границы невозможно. Оборона нашей армии будет строиться вокруг больших городов", — считает Бутусов.

Он уверен, что активная оборона городов позволит сковать российское наступление и реализовать возможности полученного современного вооружения и артиллерии. Россиян остановят исключительно потери.

"Эффективность международной поддержки Украины зависит от силы нашего сопротивления в любом месте, где развертывается оборона", — считает Бутусов.

Генштаб ВСУ сообщил также, что над Луганщиной сбили самолет оккупантов — уже седьмой за день.

В четверг, 24 февраля, Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

Президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.