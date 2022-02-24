Арестович заявил о гибели более 40 украинских военных и 10 мирных жителей

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из-за обстрелов, которые начались утром 24 февраля во многих городах Украины, погибли "несколько десятков военных".

Об этом он сказал во время брифинга.

"Российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях — на Мелитополь и на Херсон. Военные занимают оборону на этих направлениях и готовятся останавливать наступление", — заявил Арестович.

По его словам, наиболее сложная ситуация в зоне ООС. Все атаки там отбиты, линия обороны не прорвана.

"Отбито Счастье, подбито много техники противника. Под Харьковом идут бои в 4-5 км на север от города. Подбили 4 танка противника. Сбито 6 российских самолётов", — сказал Арестович.

Он также сообщил, что в Черниговской области на 5-10 км продвинулись российские войска, но Киев защищен надежно, их будут ждать ожесточенные бои.

"С украинской стороны более 40 погибших", — сказал Арестович.

Кроме того, у украинской власти есть данные о потерях среди гражданского населения, в том числе до 10 погибших среди мирных жителей.

"Путин не будет бить по гражданским объектам, ему нужно сохранить лояльность населения. Они работают по объектам ВСУ, а ВСУ работают по ним", — заявил Арестович.

Также он опроверг, что на волынском направлении произошло значительное наступление Вооруженных сил России. Он сказал, что с территории Беларуси двинулись не более 2-3 российских танков и до 50 российских военных.

Также Арестович призывает всех граждан вывешивать как можно больше флагов Украины.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.