Арестович заявив про загибель понад 40 українських військових та 10 мирних жителів

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що через обстріл, який розпочався вранці 24 лютого в багатьох містах України, вбили "кілька десятків військових".

Про це він сказав під час брифінгу.

"Російські війська перейшли через Кримський перешийок і розвивають наступ у двох напрямках – на Мелітополь та на Херсон. Військові займають оборону на цих напрямках і готуються зупиняти наступ", – заявив Арестович.

За його словами, найскладніша ситуація у зоні ООС. Усі атаки там відбиті, лінія оборони не прорвана.

"Відбито Щастя, підбито багато техніки супротивника. Під Харковом йдуть бої за 4-5 км на північ від міста. Підбили 4 танки супротивника. Збито 6 російських літаків", — сказав Арестович.

Він також повідомив, що у Чернігівській області на 5-10 км просунулися російські війська, але Київ захищений надійно, на них чекатимуть запеклі бої.

"З української сторони понад 40 загиблих", — сказав Арестович.

Крім того, українська влада має дані про втрати серед цивільного населення, у тому числі до 10 загиблих серед мирних жителів.

"Путін не битиме по цивільних об'єктах, йому потрібно зберегти лояльність населення. Вони працюють по об'єктах ЗСУ, а ЗСУ працюють по ним", — заявив Арестович.

Також він спростував, що на волинському напрямку відбувся значний наступ збройних сил Росії. Він сказав, що з території Білорусі рушили не більше 2-3 російських танків та до 50 російських військових.

Також Арестович закликає всіх громадян вивішувати якнайбільше прапорів України.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.