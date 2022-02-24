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Категорія
Суспільство
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Арестович заявив про загибель понад 40 українських військових та 10 мирних жителів

Арестович заявив про загибель понад 40 українських військових та 10 мирних жителів
Арестович заявив про загибель понад 40 українських військових та 10 мирних жителів

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що через обстріл, який розпочався вранці 24 лютого в багатьох містах України, вбили "кілька десятків військових".

Про це він сказав під час брифінгу.

"Російські війська перейшли через Кримський перешийок і розвивають наступ у двох напрямках – на Мелітополь та на Херсон. Військові займають оборону на цих напрямках і готуються зупиняти наступ", – заявив Арестович.

За його словами, найскладніша ситуація у зоні ООС. Усі атаки там відбиті, лінія оборони не прорвана.

"Відбито Щастя, підбито багато техніки супротивника. Під Харковом йдуть бої за 4-5 км на північ від міста. Підбили 4 танки супротивника. Збито 6 російських літаків", — сказав Арестович.

Він також повідомив, що у Чернігівській області на 5-10 км просунулися російські війська, але Київ захищений надійно, на них чекатимуть запеклі бої.

"З української сторони понад 40 загиблих", — сказав Арестович.

Крім того, українська влада має дані про втрати серед цивільного населення, у тому числі до 10 загиблих серед мирних жителів.

"Путін не битиме по цивільних об'єктах, йому потрібно зберегти лояльність населення. Вони працюють по об'єктах ЗСУ, а ЗСУ працюють по ним", — заявив Арестович.

Також він спростував, що на волинському напрямку відбувся значний наступ збройних сил Росії. Він сказав, що з території Білорусі рушили не більше 2-3 російських танків та до 50 російських військових.

Також Арестович закликає всіх громадян вивішувати якнайбільше прапорів України.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько