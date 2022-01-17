"Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами", — Арестович раскритиковал Зеленского и уволился

Алексей Арестович покинул должность внештатного советника главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и должность спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он заявил 4 каналу. Арестович сказал, что уволился с должности по "личным причинам" и подчеркнул, что "информация пока неофициальная".

Перед этим советник Ермака в программе "Романенко. Беседы" раскритиковал действия власти и обвинил президента Зеленского в том, что он не выполняет предвыборные обещания.

"Президент пришел к власти на лозунгах выполнения обещаний. Нам стикеры красивые рисуют: из 46 обещаний выполнено 22, 16 в очереди на выполнение, а к остальным мы обязательно подойдем. Так нарушены базовые обещания – экономическая свобода и гуманитарная политика", — сказал Арестович.

"Это ж худшее, что с нами можно было сделать – "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" — добавил он.

Напомним, что Арестович в конце августа сделал скандальное заявление, что Украину следует переименовать в Русь-Украину, поскольку именно Украина является наследницей Киевской Руси, а Россия лишь "с натяжкой может претендовать" на ее наследие.

Однако затем, после резкой реакции тогдашнего спикера Верховной Рады Разумкова, Арестович сказал, что в ОП все же не намерены инициировать переименование страны.

В конце 2021 года произошла еще одна громкая отставка — Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ.