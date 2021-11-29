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Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об увольнении Александра Руснака с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Документ опубликовали на официальном интернет-представительстве президента.
Причины увольнения Руснака из департамента СБУ не указаны. Это уже не первое кадровое изменение в СБУ в этом месяце. В начале ноября Зеленский своим указом уволил начальника департамента защиты государственности СБУ Александра Куксу.
Что касается Руснака, то он возглавил департамент контрразведки СБУ 11 сентября 2019 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Руснак — генерал-майор СБУ, награжденный орденами Даниила Галицкого, "За мужество" III степени и "За мужество" II степени.
Ранее сообщалось, что СБУ начала расследовать подготовку госпереворота в Украине, о которой заявил Зеленский. Пока следствие не раскрывает никаких подробностей. В СБУ обещают сообщить о ходе расследования позже.
О подготовке госпереворота ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. По информации, которой владеет глава государства, окружение олигарха Рината Ахметова готовило захват власти в Украине, который должен был произойти в начале декабря 2021 года.