Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об увольнении Александра Руснака с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Документ опубликовали на официальном интернет-представительстве президента.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в указе главы государства.

Причины увольнения Руснака из департамента СБУ не указаны. Это уже не первое кадровое изменение в СБУ в этом месяце. В начале ноября Зеленский своим указом уволил начальника департамента защиты государственности СБУ Александра Куксу.

Что касается Руснака, то он возглавил департамент контрразведки СБУ 11 сентября 2019 года.

Руснак — генерал-майор СБУ, награжденный орденами Даниила Галицкого, "За мужество" III степени и "За мужество" II степени.

Ранее сообщалось, что СБУ начала расследовать подготовку госпереворота в Украине, о которой заявил Зеленский. Пока следствие не раскрывает никаких подробностей. В СБУ обещают сообщить о ходе расследования позже.

О подготовке госпереворота ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. По информации, которой владеет глава государства, окружение олигарха Рината Ахметова готовило захват власти в Украине, который должен был произойти в начале декабря 2021 года.