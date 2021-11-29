СБУ начала расследовать подготовку госпереворота в Украине, о которой заявил Зеленский

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало проводить досудебное расследование по факту подготовки захвата государственной власти Украины. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, граждане Украины и Российской Федерации совместно действовали с целью захвата государственной власти. По этому факту открыли производство по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Пока следствие не раскрывает никаких подробностей. В СБУ обещают сообщить о ходе расследования позже.

О подготовке госпереворота ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. По информации, которой владеет глава государства, окружение олигарха Рината Ахметова готовило захват власти в Украине, который должен был произойти в начале декабря 2021 года.

Вскоре на заявление Зеленского отреагировали в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что у его государства не было таких планов.

В свою очередь президент США Джозеф Байден отметил, что он обеспокоен возможностью госпереворота в Украине. Он добавил, что, по всей вероятности, поговорит с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину и разговоров о возможном госперевороте в Украине.

Сам Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о причастности к подготовке госпереворота. Он подчеркнул, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и единая Украина с Крымом и Донбассом.

Тем временем американские журналисты успели выяснить, кто планировал государственный переворот в Украине. По мнению журналиста Buzzfeed News, попытку государственного переворота, о которой упомянул президент Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму.

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