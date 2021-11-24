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Политика
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"Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова, но побоялись назвать его по фамилии

слуга народа, верховная рада
"Слуга народа" не будут ходить на каналы Ахметова. Фото: Facebook-страница партии

Представители партии "Слуга народа" намерены игнорировать телеканалы "Украина" и "Украина 24". Соответствующее заявление распространила на своей странице в Facebook лидер партии и замглавы ее фракции в Верховной Раде Елена Шуляк, равно как и другие публичные спикеры политсилы.

"Сегодня наша команда приняла совместное решение — игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно", — заявили в партии.

"Слуга народа" считает очевидным то, что в последние месяцы эти телеканалы "превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх".

"Безусловно, мы уважаем право собственника свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", — говорится в заявлении.

По мнению "слуг", в эфире "Украины" наблюдается системное и умышленное распространение фейков, манипуляции, публичные безосновательные оскорбления "тех, кто мешает олигарху" на фоне непредоставления права на ответ.

"Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии — все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс", — считают в СН.

В партии убеждены, что инициированный президентом Владимиром Зеленским закон об олигархах лишит таких чрезмерно влиятельных лиц "возможности скупать политиков и  выгоды от давления на редакции и журналистов".

"Трансформацию государства и уменьшение олигархического влияния на экономику невозможно остановить. Ни телевизионным шантажом, ни политическими угрозами, ни олигархическими попытками договориться о "взаимопонимании" в Москве", — добавили в партии.

В то же время политсила пообещала пересмотреть свое решение тогда, когда "олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики". При этом имя и фамилия олигарха, против которого выступили в "Слуге народа", в заявлении ни разу не называется, хотя представляется очевидным, что речь идет о Ринате Ахметове.

Партия также заверяет, что остается абсолютно открытой для любых СМИ, работающих независимо, сбалансировано и ради объективного информирования общества.

Отметим, что Ахметов с большим отрывом опережает по своему богатству всех остальных украинских бизнесменов, в том числе примерно вчетверо своих ближайших "преследователей". Так, журнал "Новое время" в рейтинге за 2021 год, опубликованном в начале ноября, поднял оценку состояния олигарха с прошлогодних 6,6 до 11,5 млрд долларов.

Согласно рейтингу издания Forbes.ua, опубликованному в начале мая, Ахметов имел "всего" 7,6 млрд долларов. В сентябре же журнал "Фокус" оценивал состояние Ахметова уже в 10,6 млрд долларов.