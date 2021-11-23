Зеленые игры: как Кабмин уволил главу “Гарантированного покупателя”, чтобы ослабить Рината Ахметова

Субботним вечером 13 ноября Кабинет министров уволил главу госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. Согласно заявлению правительства, причиной такого кадрового решения стал непрофессионализм топ-менеджера и убытки, которые понесло государство во время его работы в должности главы госпредприятия.

В Минэнерго заявили, что уволенный глава “ГарПока” в свое время продал значительный объем электроэнергии одной из финансово-промышленных групп, из-за чего нанес убытки государству в размере 500 млн гривен.

Но Петриковец считает иначе. По его словам, причиной увольнения стал отказ выполнять незаконные указания правительства. По словам топ-менеджера, накануне увольнения “ГарПок” перечислил производителям зеленой энергетики 19,3 млрд гривен (которые он получил от “Укрэнерго”), несмотря на указание придержать эти деньги. Кроме того, он заявил о давлении со стороны правительства и о готовности предоставить правоохранителям доказательства этого давления.

Версию Петриковца поддержал народный депутат Алексей Гончаренко, который по совместительству является сопредседателем межфракционного депутатского объединения “Чистая энергия”. В день увольнения главы “ГарПока" нардеп в своем телеграм-канале заявил, что правительство сорвало выплату инвесторам в возобновляемые источники энергии за 2020 год, а деньги, направленные на погашение долга перед зеленой генерацией, заблокированы в Ощадбанке.

Уже в понедельник, 15 ноября, в “ГарПоке” (где уже обосновалось новое руководство, назначенное Кабмином) заявили, что проблем с погашением долгов нет, а все полученные деньги перечислены инвесторам.

Вопросы экспертов вызвал тот факт, что нарушения и непрофессионализм Петриковца обнаружились именно во время выплаты задолженности зеленой генерации, поэтому мало кто верит в официальную версию правительства.

Delo.ua решило разобраться, с чем на самом деле связано увольнение главы “ГарПока” и при чем здесь долги государства перед инвесторами в возобновляемые источники энергии.

Несколько слов о долгах перед “зеленой" генерацией

Постепенный отказ от использования ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии стал главным трендом последних лет. В конце 2019 года Еврокомиссия приняла план European Green Deal ("Зеленый пакт для Европы"), который подразумевает достижение нулевых выбросов парниковых газов и нулевого загрязнения окружающей среды путем перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья во всех странах-членах ЕС до 2050 года.

Украина, хоть и не является частью Евросоюза, но также решила пойти европейским путем и форсировать переход на "зеленые рельсы”. Первый закон о зеленых тарифах у нас приняли еще в 2008 году, и до 2019-го тарифы были привязаны к евро.

Это стимулировало инвесторов вкладывать в зеленую генерацию, и с 2015 по 2020 год в эту сферу было инвестировано около 5,9 млрд евро, а сама генерация выросла на 5800 МВт.

В схеме расчетов перед зеленой генерацией “ГарПок” является ключевым игроком. Это предприятие выкупает электроэнергию у "зеленой" энергетики, продает ее, а разница в тарифах компенсируется за счет тарифа на передачу “Укрэнерго”.

Однако в 2020 году получилось так, что государство уже не могло рассчитываться за зеленую генерацию с ее производителями. Таким образом, по состоянию на 1 августа государство в лице "Гарантированного покупателя" сгенерировало перед зеленой генерацией долг в 22,4 млрд грн.

Властям пришлось садиться с инвесторами за стол переговоров, в результате которых был принят меморандум. Зеленый тариф был снижен на 7,5-15%, а задолженность реструктуризирована. Государство должно было выплатить 40% этого долга в последнем квартале 2020 года, а остальное погасить на протяжении 2021-го.

Согласно исследованиям Центра Разумкова, основными зелеными энергетическими компаниями Украины являются:

в сегменте ветровой электроэнергии:

"ДТЭК ВИЭ" (45% рынка, владелец Ринат Ахметов)

(45% рынка, владелец Ринат Ахметов) "Виндкрафт Украина" (30% контролирует гражданин Швеции Карл Стурен)

(30% контролирует гражданин Швеции Карл Стурен) "Ветряные парки Украины" (14%, по данным СМИ, контролируются депутатом Верховной Рады Максимом Ефимовым и бизнесменом Эдуардом Мкртчаном)

в сегменте солнечной энергетики:

"ДТЭК ВИЭ" (10%)

(10%) Американская VR Capital (8,9%)

(8,9%) Китайская CNBM (5%).

Сектор зеленой энергетики в Украине представлен 881 объектом хозяйственной деятельности, для которых установлен зеленый тариф. По данным "Укрэнерго", суммарная мощность ВИЭ-генерации в Украине составляет 7486,5 МВт.

Последний транш, который “ГарПок” перечислил инвесторам, был получен компанией за счет еврооблигаций на сумму 825 млн долларов, которые “Укрэнерго” разместило 3 ноября.

Работа “ГарПока” на олигархов

О деталях претензий Кабмина к Петриковцу рассказал глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус. По его словам, когда “ГарПоком” руководил Петриковец, предприятие было участником ценовых сговоров.

“Компания намеренно выставляла меньшие объемы на двусторонние договоры, а большие — на "рынок на сутки вперед". То есть была возможность "назначать" цену. Но большая часть объемов электроэнергии не продавалась, а попадала на балансирующий рынок, на котором тепловая генерация забирала эту электроэнергию за 1 копейку”, — написал депутат в своем телеграм-канале.

Также Герус сообщил, что руководство предприятия проводило довольно сомнительные аукционы. Когда в мае был профицитный рынок, низкая цена, “ГарПок” решил продать электроэнергию на август. Было продано 266 910 МВт-час по средней цене 1193 грн.

“Но в августе такая электроэнергия стоила около 1500 грн, то есть де-факто убытки госпредприятия составили более 80 млн грн. Похоже, это была тестовая продажа, как отреагируют правоохранительные органы. Ведь продавать электроэнергию в мае, в самый дешевый месяц, на август — это очень странно. И некомпетентность — это еще хорошее объяснение ситуации, реальность, похоже, была еще хуже”, — пишет Герус.

Позже такая комбинация была проведена в более крупных масштабах. Когда в июле НКРЭКУ опубликовала проект решения о повышении граничных цен на электроэнергию (прайс-кэпов) “ГарПок”, не дожидаясь вступления этого решения в силу, срочно провел крупный аукцион и продал 829,8 тысяч МВт-ч на сентябрь-декабрь по цене 1500 грн. Однако эта электроэнергия на рынке стоит на 50% дороже, то есть госпредприятие могло получить на 600 млн грн больше. 70% объемов по этим низким ценам на аукционе купили два трейдера: “Д. Трейдинг” (ДТЭК) и “Юнайтед Энерджи” (ассоциирован с Игорем Коломойским).

“Таким образом, осуществляя такие продажи, "ГарПок" потерял более 600 млн грн только за вторую половину 2021 года. Очевидно, что это привело к недополучению денег и "зеленой" генерацией. Но этот "зеленый" бизнес, евротарифы которого в три раза выше европейских, ни разу не поднял тревогу, что распродавать электроэнергию по таким ценам олигархам нельзя. Вместо этого в конце года они ("зеленая генерация", - Delo.ua) пришли с инициативой, чтобы государство подняло тарифы конечным потребителям еще выше. То есть, чтобы всю бурную деятельность "ГарПоку" компенсировали потребители электроэнергии. Речь идет о требованиях поднять тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" еще на 40%, — заявил депутат.

При всем этом Герус прямо обвиняет уволенного главу “ГарПока” в работе на олигархические группы. Однако здесь возникает вопрос: если руководство “ГарПока” играло не в пользу государства, а в пользу частного бизнеса, почему Петриковца отстранили только сейчас?

Причем тут Ринат Ахметов

Хотя новое руководство "ГарПока" и рассчиталось перед инвесторами в ВИЭ, деньги получили не все. Своих 3,04 млрд гривен недосчиталась компания Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ". Так согласно сообщению “ГарПока”из ранее замороженных в "Ощадбанке" денег 16,27 млн гривен направили "зеленой генерации", а вот остаток в размере 3,04 млрд гривен вернули на счета госпредприятия.

В самом ДТЭК на это очень жестко отреагировали и заявили, что намерены судиться: “ГП “Гарантированный покупатель” сегодня фактически признал ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов зеленым инвесторам, в том числе предприятиям “ДТЭК ВИЭ”. Искусственная задержка денег на счетах Ощадбанка и последующий обратный вывод денег, которые должны были попасть в компанию, имеет признаки совершения противоправных действий и злоупотребления служебным положением должностными лицами госпредприятия, банка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие незаконные распоряжения... “ДТЭК ВИЭ” требует от “ГарПока”, Ощадбанка, Кабинета министров, а также Офиса президента обеспечить скорейшую выплату задолженности перед компанией. Дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес”.

Это заявление поддержали и в телеэфире. По словам депутата Верховной Рады Людмилы Буймистер (которую ранее исключили из фракции "Слуга народа" за то, что она не голосовала за антиолигархический закон, и которую СМИ считают эмиссаром Ахметова в парламенте), правительство использовало 3 млрд гривен от еврооблигаций "Укрэнерго" не по назначению и не погасило долг перед "ДТЭК ВИЭ", из-за чего стоимость еврооблигаций снизилась на 4%, а уровень доверия инвесторов к Украине упал еще больше.

"Они (правительство, — Delo.ua) решили шантажировать ДТЭК Рината Ахметова, а фактически залезли в карманы ко всем гражданам. Что означает падение котировок на еврооблигации? Это значит, что инвесторы теряют доверие к Украине. А потеря доверия ведет к тому, что кредиты для Украины и украинских компаний будут дорожать", — заявила Буймистер.

А по информации шеф-редактора издания "Бизнес-Цензор" Сергея Головнева, Петриковцу накануне увольнения позвонили с Банковой и дали указание придержать деньги ДТЭК . Однако экс-глава "ГарПока" сделал по-своему. Он заперся в кабинете и подписал распоряжение о перечислении средств всем, в том числе компании Ахметова. Видимо, по этой причине властям и пришлось замораживать деньги на счету Ощадбанка.

Эту версию подтверждают и слова самого Петриковца, и энергетического эксперта, который попросил не упоминать его имени. По мнению источника, версия властей совершенно неправдоподобна, а уволили Петриковца для того, чтобы ослабить влияние Ахметова на энергетический рынок .

"Если он (Петриковец, — Delo.ua) что-то нарушил, то это сначала надо доказать. Раньше ходили слухи, что Ахметов поссорился с Зеленским. Теперь оказалось, что это правда. Я думаю, Петриковца уволили, чтобы показать Ахметову, что он не всесилен", — сказал эксперт.

Странным кажется то, что Банковая и главный энергетический олигарх страны вступили в бой в столь неподходящее время. Противостояние завязалось в начале отопительного сезона, когда запасы на складах теплоэлектростанций очень низкие, а уголь для государственного “Центрэнерго” везет ДТЭК.

Сам конфликт начался с критики властей на телеканалах Рината Ахметова. И если у Ахметова пояснили такую критику политикой плюрализма своих медиа, то в Офисе президента утверждают, что причиной похолодания в отношениях стало подписание Зеленским закона об олигархах.

Таким образом, в Украине наметилось еще одно противостояние между Банковой и финансово-промышленной группой. Происходит это в очень непростое для страны время и пока еще противоборствующие стороны пытаются сотрудничать (в части закупки угля для госпредприятий). Однако если это противостояние обострится, пострадать могут рядовые украинцы, ведь ценой политических раздоров вполне могут стать веерные отключения электроэнергии, о возможности которых Delo.ua писало ранее.

Степан Крьока, специально для Delo.ua