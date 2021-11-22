Зеленский говорит, что запасов угля для энергетики достаточно. Но веерных отключений электричества, похоже, не избежать

В отопительный сезон 2021-2022 Украина входит с крайне низкими запасами угля на складах теплоэлектростанций. Президент Владимир Зеленский и правительство уверяют людей, что контролируют вопрос закупок топлива, и проблем не будет. Однако большинство опрошенных Delo.ua экспертов уверены, что без отключений электричества не обойтись уже в ближайшее время

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину идут семь судов класса Panamax с углем. По его словам, этого угля хватит, чтобы закрыть потребности украинской энергетики до конца 2021 года, и таким образом преодолеть кризис в отрасли, а также избежать отключений потребителей от электроэнергии.

Слова президента как нельзя актуальны для украинцев. В начале ноября в стране поползли слухи о том, что плановые ремонты, которые проводят операторы системы распределения, и являются теми самыми веерными отключениями. Это не совсем корректно, поскольку ремонты проводили операторы систем распределения (облэнерго), которые юридически отделены от генерации и не могут принимать решение об ограничении поставок электричества. Да и сами сети электропередач в Украине тоже очень старые. Их строили во времена СССР, и там есть чему выходить из строя и что ремонтировать.

Масла в огонь подливали и оппозиционные политики, такие как бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, который анонсировал веерные отключения с 17 ноября. О риске веерных отключений из-за дефицита топлива говорил и мэр Киева Виталий Кличко. Тем не менее и президент, и правительство пытаются успокоить население и заявляют, что топливо для электростанций или уже закуплено, или будет закуплено в ближайшее время.

Однако риски отключения потребителей от электроэнергии остаются высокими. Этот отопительный сезон будет довольно сложным для Украины в силу того, что в Европе бушует энергетический кризис. Цены не энергоносители довольно высокие, а дефицит угля на складах ТЭС и риск отключений электроэнергии в правительстве обсуждали еще летом. Даже несмотря на законтрактованные компанией ДТЭК семь судов с углем, в украинской энергетике немало причин, из-за которых дома украинцев этой зимой останутся без света.

Энергетический кризис и блэкауты

В украинской энергетике действительно кризис. Запасы угля на складах электростанций критически низкие, по состоянию на утро 15 ноября они составляли 378 тыс. тонн.

При этом по плану на начало отопительного сезона на складах ТЭС и ТЭЦ должно было быть накоплено 3,05 млн тонн угля. Ранее этот показатель составлял 1,4 млн тонн, однако еще в августе Минэнерго пересмотрело его, заложив критический сценарий с запуском газопровода "Северный поток-2" и очень низкими зимними температурами, и увеличило план более чем вдвое.

Из-за нехватки топлива в Украине не работало 23 энергоблока на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях. Ситуацию также усугубляет и рекордно высокая с 2008 года цена на уголь. Ввиду дефицита угля правительство хочет перевести некоторые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ на не менее дорогой газ.

Здесь стоит сказать об общем состоянии украинской генерации. Как известно, строили украинские электростанции еще во времена СССР, гарантированный срок эксплуатации многих из них давно истек и был продолжен ремонтами с модернизацией. Время от времени энергоблоки ломаются, и их переводят на аварийные ремонты. Иногда эти поломки случаются в очень неподходящий момент, когда энергетическая система и так балансирует на пределе.

В таких случаях оператор системы передачи “Укрэнерго” может запросить аварийную помощь электричеством от соседних стран. В ноябре такое случалось дважды: 2 ноября из-за аварии на ТЭК электричество в Украину поставляла Беларусь, а 11 ноября по той же причине — Словакия. Таким образом, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме может случиться даже при наличии топлива на ТЭС.

А когда электроэнергии не хватает даже с учетом аварийной помощи, диспетчеры “Укрэнерго” могут принять решение об ограничении поставок электроэнергии. В первую очередь это касается крупных промышленных предприятий, которые потребляют много электричества. Если это не помогает и в энергосистеме все равно дефицит, тогда на несколько часов по графику отключают отдельных потребителей.

Это и есть веерные отключения. К ним прибегают, чтобы избежать полного отключения большого региона или не допустить блэкаута, когда все потребители в регионе автоматически отсоединяются от подстанций "Укрэнерго", и регион полностью обесточивается. Обычно такое может произойти из-за большой аварии на электростанции.

Так это ремонты или все же веерные отключения?

В ноябре ходили слухи, что из-за низких запасов веерные отключения уже начались, и проходят под видом плановых ремонтов сетей облэнерго. Однако эксперты сомневаются в возможности таких сценариев.

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, веерные отключения нельзя замаскировать под ремонты, поскольку операторы систем распределения и генерация — это разные компании, деятельность которых мало связана между собой. И даже несмотря на то, что у этих компаний может быть один собственник, менеджмент каждой из них работает исходя из своих бизнес-интересов, а времена смотрящих прошли.

С Рябцевым согласен и сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его мнению, скрыть такой сговор энергетиков было бы невозможно: “Если бы это были отключения по команде диспетчеров, а не из-за аварии, такое бы всплыло. Кроме того, у нас еще плюсовая температура. До какой-то критической черты еще не дошло”.

Почему блэкаутов, возможно, удастся избежать

По мнению Рябцева, веерные отключения зимой маловероятны, поскольку для этого нет объективных причин.

“Запасы низкие, но они есть. Энергоблоки не работают исходя из экономической нерентабельности. Если энергия не находит спроса на рынке, компания не станет загружать все энергоблоки электростанции, будет работать на одном. А план-график от Минэнерго определяется потенциалом всей тепловой электростанции. Это напоминает объемы переработки нефти в Украине, которые, по данным Минэнерго, составляют 51 млн тонн в год, хотя уже давно больше 13 млн тонн в год нельзя физически переработать. Точно так же и с запасами угля. Если бы какой-то из коммерческих компаний понадобилось больше угля, он уже давно был бы на станциях. Большинство предприятий инфраструктуры находится в частных руках, и собственники просчитывают свои бизнес-планы. Они не закупают ресурсы и расходники только для того, чтобы выполнить необязательный план-график накопления угля на складах”, — говорит эксперт.

И хотя Рябцев сомневается в возможности веерных отключений, он уверен, что этой зимой возможны аварийные отключения электроэнергии.

А основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает, что сейчас пока рано говорить о возможности веерных отключений зимой, хотя на складах и мало угля: “Если в декабре довезут на склады уголь, то в принципе все будет нормально”.

Почему веерные отключения электричества все-таки возможны

А вот по мнению Дмитрия Марунича, вероятность веерных отключений быстро растет.

“На складах электростанций 378 тысяч тонн угля, что на 100 тысяч меньше, чем неделю назад. То есть за неделю сожгли 100 тысяч. Мы балансируем буквально на грани при плюсовой температуре. А ведь близится похолодание, поэтому ситуация усугубляется”, — говорит Марунич.

По мнению эксперта, 470 тыс. тонн угля, которые идут в Украину на судах, не решат проблему. Они могут быть подспорьем, но этого недостаточно. Кроме этих 470 тысяч тонн нужны и другие поставки угля, а также импорт электроэнергии.

Энергетический журналист Игорь Маскалевич также считает ситуацию на украинском энергетическом рынке очень сложной.

“Сейчас запасов угля примерно 400 тысяч тонн. Это очень плохо для конца весны, а у нас еще и зима не началась. Перевод энергоблоков на газ, о котором заявляли в Минэнерго, будет очень дорогим, и в стране может не быть достаточного количества газа”, — говорит Маскалевич, отмечая при этом, что нынешний отопительный сезон Украина пройдет легче, чем следующий.

“Нынешняя зима для нас во многом тренировочная. Импортировать уголь приходится по очень высоким ценам, но у нас еще есть деньги купить энергоносители, цена на которые существенно поднялась с прошлого года. А вот следующая зима будет сложнее. Цены на энергоносители снизятся, но вряд ли до прошлогоднего уровня. А вот деньги закончатся. Возникнет ситуация, когда покупать газ с углем будет не за что”, — уверен Маскалевич.

Он также считает, что поставки угля, анонсированные Зеленским, будут хорошим подспорьем, однако их недостаточно: “Нам нужно минимум 4 млн тонн импорта, а корабли везут всего 470 тысяч тонн. К тому же остается вопрос логистики: как их будут разгружать и не будет ли проблем с поставками по железной дороге”.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также согласен с тем, что анонсированные президентом поставки не решат проблему дефицита угля на складах ТЭС.

“Корабли были зафрахтованы ДТЭК. Я думаю, что ДТЭК еще как-то сможет поддержать загрузку своих блоков за счет импорта и добычи. А вот объемы угля, которые поставят компании “Центрэнерго”, будут явно недостаточными для обеспечения ее работы. Для того чтобы покрыть затраты “Центрэнерго”, нужно импортировать около 1 млн тонн угля, а “Нафтогазу” необходимо купить до 3 млрд кубических метров газа”, — говорит Омельченко.

По словам эксперта, проблем украинской энергетике добавляет и устаревшее оборудование электростанций, у большинства из которых давно истек срок эксплуатации. При этом они работают в ненормативных режимах, поскольку выполняют несущественную им функцию маневровых мощностей. Поэтому высокая аварийность энергоблоков довольно предсказуемое явление.

“Но это не оправдывает владельцев“Центрэнерго” и ДТЭК. Они должны больше внимания уделять ремонту, чтобы снизить количество аварий. Невозможно быстро уменьшить аварийность этих блоков, поскольку у большинства срок эксплуатации закончился. Технику не обманешь”, — считает Омельченко.

По мнению эксперта, в настоящее время существует 90%-ная вероятность, что в Украине будут плановые ограничения потребителей электроэнергии: “По моим прогнозам, такие ограничения будут, и мы не сможем этого предотвратить. Особенно это касается конца января — начала февраля. В первую очередь будут отключать промышленные объекты с наибольшим объемом потребления, но не являющиеся стратегическими”, — говорит эксперт, уточняя, что отключать электричество могут и населению в некоторых районах.

Украине не нужен энергетический кризис в Европе для собственного кризиса

Таким образом, даже те из экспертов, кто сомневается в возможности веерных отключений, считают, что этой зимой Украину могут ждать аварийные отключения энергоблоков.

Тема аварий на электростанциях и дефицита угля не нова для Украины. Достаточно вспомнить события прошлого года, когда из-за ремонтов на атомных электростанциях образовался дефицит угля на “Центрэнерго”. Позже предприятию пришлось сжигать газ, из-за чего оно получило убытки.

Кризис тогда был вызван сильными морозами, а дефицит мощностей в Объединенной энергосистеме Украины доходил до нескольких гигаватт. С 1 января после девятимесячного запрета был возобновлен импорт электричества из Беларуси, а в феврале из России. В январе-феврале импорт из этих стран составил 533 млн кВт-ч, а основным потребителем импортного электричества была промышленность. По окончании отопительного сезона импорт электроэнергии опять запретили.

А весной в “Центрэнерго” обнаружили весьма любопытный контракт с трейдером, близким к бизнесмену Игорю Коломойскому. Госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам, вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп", несмотря на действие приказа Минэнерго, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. В январе-феврале "Укруглеобогащение групп" продала "Центрэнерго" около 400 тысяч тонн угля и заработала 120 млн гривен.

Не исключено, что и после отопительного сезона 2020/2021 в этой или другой государственной компании также могут вскрыться довольно интересные контракты. Особенно если учесть, что главу компании сменили как раз накануне отопительного сезона.

К тому же еще не решена проблема с дефицитом. В “Центрэнерго” заявляют, что законтрактовали 1,5 млн тонн угля. Но 663 тысяч тонн было закуплено в Казахстане, а с поставками оттуда у нас проблемы из-за нежелания России пропускать уголь по своей территории.

Похожие проблемы могут возникнуть и с импортом электроэнергии из Беларуси. После отмены запрета импорта у трейдеров сначала возникли проблемы с доступом к межгосударственным электросетям из-за иска “ДТЭК Западэнерго” к регулятору. Позже, когда проблемы с доступом к инфраструктуре решились, оказалось, что беларусы продают электричество далеко не каждому желающему.

В итоге импортировать электричество стала "ТЕТ Групп", которую связывают с бывшим директором "Д. Трейдинг" (связана с ДТЭК) Виталием Бутенко. Однако поставки с 18 ноября были прекращены из-за аварии на БелАЭС.

В любом случае вероятность массовых отключений населения этой зимой очень высокая, как и того, что кто-то неплохо обогатиться на энергетическом кризисе в Украине.

Степан Крьока, специально для Delo.ua