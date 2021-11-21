ДТЭК заплатил $9,7-15 млн за уголь для "Центрэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК заплатил около 9,7-15 млн долларов за уголь из США и Колумбии, поставленный для нужд теплоэлектростанций государственной компании “Центрэнерго” на судне класса Panamax. Об этом свидетельствует заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

В начале ноября на пресс-конференции Тимченко сообщил, что ДТЭК законтрактовал в США и Колумбии 400 тыс. тонн угля, которые будут поставлены в четвертом квартале этого года и 380-400 тыс. тонн – в первом квартале 2022 года. Цены по этим контрактам привязаны к котировкам АРІ 2 плюс доставка, и колеблются от 160 долларов до 250 долларов за тонну.

Таким образом, 60,5 тыс. тонн угля, которые были привезены морем для Центрэнерго, обошлись ДТЭК в 9,68-15 млн долларов.

Ранее в "Центрэнерго" заявили, что уже рассчитались с ДТЭК за поставленный уголь.

Вместе с тем менеджер по стратегическим коммуникациям компании ДТЭК Александр Шевелёв заявил, что общая сумма долгов государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн. В частности 6,7 млрд грн это так называемые "долги старого рынка", которые возникли до 1 июля 2019, 1,62 млрд грн - это долги НЭК "Укрэнерго" за работу в условиях дефицита по требованию диспетчера НЭК для стабилизации энергосистемы, 0,53 млрд грн - долг НЭК "Укрэнерго" за э/э для урегулирования небалансов и 4,35 млрд грн — долги за 2020-2021 гг. за произведенную зеленую электроэнергию.

Напомним, 20 ноября в Украину прибыла первая партия импортного угля для "Центрэнерго".

Ранее в компании ДТЭК заявили, что анонсированный президентом Зеленским уголь, который прибудет на судах класса Panamax, зафрахтовала компания Рината Ахметова для прохождения осенне-зимнего сезона.

В компании иронизируют, что президент Владимир Зеленский в своем видеообращении оценил усилия ДТЭК по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях.