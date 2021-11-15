В Украину идут корабли с углем, поэтому отключений электричества не будет, — Зеленский

В Украину вскоре прибудут 7 судов-панамаксов с углем. Этот объем должен компенсировать недостаток и поможет стране успешно преодолеть сложившийся кризис в энергетической сфере, из-за дефицита угля.

Об этом 15 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения к украинцам.

"Недостатка не будет, а будет 7 кораблей "панамакс", которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время", — сказал глава государства.

Он рассказал, что уголь, который скоро доставят в Украину, полностью удовлетворит потребность в энергетической сфере до конца 2021 года. Если будет необходимость, то потребность закроют до конца отопительного сезона.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не будет покупать уголь и платить тем, кто не признает независимость Украины. Кроме того, президент считает, что, договорившись о покупке указанного угля, власти сделали первый шаг на пути к полной энергетической независимости страны.

Он добавил, что перед стартом отопительного периода государство подготовило атомную энергетику Украины, которая начнет работать на полную мощность после расширения парка реакторов.

"За последние недели запущены два дополнительных блока — на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября", — резюмировал Зеленский.

Он также опровергнул информацию об отключениях энергоснабжения в Украине. Президент считает, что отключением света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление.

Уточняем, что одно судно типа панамакс может перевозить 60-80 тыс. тонн угля.

Ранее мы сообщали, что запасы угля на украинских ТЭС стремительно снижаются. Более того, на Ладыжинской, Запорожской и Приднепровской электростанциях топливо почти закончилось.

Также из-за нехватки угля из ремонта выводят два блока АЭС и запускают три ТЭЦ на газе. В свою очередь в Кабмине взялось за срочные меры, чтобы сэкономить дефицитный уголь.