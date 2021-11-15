Энергетика 10 минут назад

Уголь на ТЭС стремительно заканчивается: за неделю запасы упали еще на 20%

Хуже всего дела на Ладыжинской, Запорожской и Приднепровской электростанциях, где топливо почти закончилось

Фото: Facebook-страница госкомпании "Центрэнерго" Фото: Facebook-страница госкомпании "Центрэнерго"
Фото: Facebook-страница госкомпании "Центрэнерго"

Запасы угля на складах тепловых электростанций украинских энергогенерирующих компаний за последнюю неделю сократились на 21,1% — с 479,3 тысячи тонн на утро 8 ноября до 378 тысяч тонн 15 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Приводимые данные свидетельствуют, что немного пополнить запасы удалось на минувшей неделе только Добротворской (всего на 1,6 тысячи тонн) и Змиевской ТЭС (на 3,6 тысячи тонн).

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При этом по сравнению с показателем на 11 октября — 666,6 тысячи тонн — запасы угля на ТЭС упали уже на 43,3%. Наихудшая ситуация наблюдается на Ладыжинской, Запорожской и Приднепровской электростанциях, запасы которых за месяц сократились вдесятеро.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно уверял, что проблем с углем в течение нынешнего отопительного сезона в Украине не будет.

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4 ноября Минэнерго заявило, что планирует переводить работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ в качестве топлива из-за нехватки угля, чтобы стабильно пройти отопительный сезон без аварийных ситуаций.

Позже в тот же день председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Россия заблокировала транзит угля в Украину из Казахстана.

12 ноября Минэнерго объявило, что из-за нехватки угля на ТЭС из ремонта досрочно выводится 1-й энергоблок Южно-Украинской АЭС, также в строй возвращают 3-й энергоблок Ровенской АЭС и запускают в работу три работающих на газе теплоэлектроцентрали.

Отметим, что по плану, на начало отопительного сезона на складах ТЭС и ТЭЦ должно было быть накоплено 3,05 млн тонн угля: ранее этот показатель составлял 1,4 млн тонн, однако еще в августе Минэнерго пересмотрело его, заложив критический сценарий с запуском газопровода "Северный поток-2" и очень низкими зимними температурами и увеличив план более чем вдвое.

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