Энергетика 1 час назад

Риск веерных отключений очень высок, — Кличко назвал причину

Городской голова рассказал о ситуации на 12 киевских предприятиях энергетики

Фото: Facebook Виталия Кличко Фото: Facebook Виталия Кличко
Фото: Facebook Виталия Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о нехватке газа и угля у 12 предприятий, которые обеспечивают тепло- и энергоснабжение столицы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Специалисты говорят, что если морозы продержатся несколько недель, которые будут -15°С, риск веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высок", — отметил Кличко.

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При этом он пообещал, что коммунальные платежи в Киеве не возрастут.

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"Могу говорить четко, что поднятия тарифов для населения не будет, они останутся на том же уровне", — подчеркнул мэр.

На он спрогнозировал подорожание продуктов, так как цены на них зависят и от стоимости энергоносителей.

Напомним, при росте цен на уголь в Украине перед отопительным сезоном отмечались его малые запасы на ТЭС.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ оштрафовал компании ДТЭКа из-за низких угольных резервов.

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