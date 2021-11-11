"На отопительный сезон угля хватит", — Шмыгаль

Проблем с углем в течение нынешнего отопительного сезона в Украине не будет. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире канала "1+1".

По словам главы Кабмина, в течение отопительного сезона Украина не будет испытывать дефицита этого энергоресурса, и повышения тарифов также не будет.

"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн. Восемь млн тонн — это наша добыча, а немного больше двух млн тонн — это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", — сказал Шмыгаль.

По его словам, наличие угля в стране должны обеспечивать энергогенерирующие компании. Премьер-министр также сказал, что при необходимости на теплоэлектростанциях задействуют газовые энергоблоки.

Напомним, РФ заблокировала поставки в Украину некоторых марок угля из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Беларусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию.