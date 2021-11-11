Энергетика 40 минут назад

"На отопительный сезон угля хватит", — Шмыгаль

Повышение тарифов в течение отопительного сезона не планируется

Денис Шмыгаль. Фото: скриншот видео "1+1" Денис Шмыгаль. Фото: скриншот видео "1+1"
Денис Шмыгаль. Фото: скриншот видео "1+1"

Проблем с углем в течение нынешнего отопительного сезона в Украине не будет. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире канала "1+1".

По словам главы Кабмина, в течение отопительного сезона Украина не будет испытывать дефицита этого энергоресурса, и повышения тарифов также не будет.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн. Восемь млн тонн — это наша добыча, а немного больше двух млн тонн — это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", — сказал Шмыгаль.

Читайте также:
Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с угольными шахтами на основе НАК ЭКУ

По его словам, наличие угля в стране должны обеспечивать энергогенерирующие компании. Премьер-министр также сказал, что при необходимости на теплоэлектростанциях задействуют газовые энергоблоки.

Напомним, РФ заблокировала поставки в Украину некоторых марок угля из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Беларусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию.

Главное бизнес-событие года уже 26 ноября! Топовые бизнесмены Украины из Киевстар‎, Новой почты, Датагруп и еще 20 крупных компаний поделятся своим опытом создания и развития успешного бизнеса на Business Wisdom Summit. Регистрация по ссылке.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Цены на нефть снова растут после падения
Цены на нефть снова растут после падения
Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с угольными шахтами на основе НАК ЭКУ
Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с угольными шахтами на основе НАК ЭКУ
Цены на автогаз на украинских АЗС дошли до рекордных 19,5 грн/л: что говорят эксперты
Цены на автогаз на украинских АЗС дошли до рекордных 19,5 грн/л: что говорят эксперты
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" презентовала проект капсульного вагона (ФОТО)

  3. Власти Грузии показали, как силой затащили Саакашвили в палату тюремной больницы (ВИДЕО)

  4. Неизвестные сожгли контактный зоопарк в киевском парке "Совки" (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Дело о хакерах из Armageddon: подозрения в госизмене получили уже 8 экс-сотрудников СБУ

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...