Энергетика 1 час назад

Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с угольными шахтами на основе НАК ЭКУ

В Минэнерго отмечают, что это создаст замкнутый цикл добычи и поставок угля и производства электроэнергии

Фото: Facebook-страница "Центрэнерго" Фото: Facebook-страница "Центрэнерго"
Фото: Facebook-страница "Центрэнерго"

Кабинет министров решил объединить госкомпанию "Центрэнерго" с государственными угольными шахтами в рамках одного предприятия. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление, разработанное Министерством энергетики, было принято на заседании 10 ноября.

Оно предусматривает прекращение ликвидации Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины" с тем, чтобы возобновить ее деятельность и создать на ее основе предприятие, которое получит госпакет акций ПАО "Центрэнерго" и часть государственных угольных активов.

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"Такое решение позволит максимизировать эффективность работы "Центрэнерго" и поставщиков ее основного топливного ресурса — угля. Благодаря созданию такой объединенной компании будет сформирован замкнутый цикл добычи и поставок угля и производства электроэнергии", — отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

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После возобновления работы ЭКУ Минэнерго передаст функции по ее управлению Фонду государственного имущества как органу управления "Центрэнерго". Затем ФГИ должен будет передать акции "Центрэнерго" в объединенную компанию, после чего обеспечить подготовку объединенной компании к приватизации.

Напомним, что с инициативой об объединении "Центрэнерго" с шахтами и дальнейшей приватизации выступал еще в феврале тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. Вопрос, по его словам, был только в выборе конкретных шахт, "чтобы эта интеграция была действительно эффективной".

Отметим также, что вскоре, в конце февраля "Центрэнерго" возглавил упомянутый Власенко. А уже в мае его назначили первым заместителем министра Германа Галущенко, сменившего Витренко. Исполнять обязанности гендиректора "Центрэнерго" Власенко прекратил лишь в октябре.

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