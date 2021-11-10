Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с угольными шахтами на основе НАК ЭКУ

Кабинет министров решил объединить госкомпанию "Центрэнерго" с государственными угольными шахтами в рамках одного предприятия. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление, разработанное Министерством энергетики, было принято на заседании 10 ноября.

Оно предусматривает прекращение ликвидации Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины" с тем, чтобы возобновить ее деятельность и создать на ее основе предприятие, которое получит госпакет акций ПАО "Центрэнерго" и часть государственных угольных активов.

"Такое решение позволит максимизировать эффективность работы "Центрэнерго" и поставщиков ее основного топливного ресурса — угля. Благодаря созданию такой объединенной компании будет сформирован замкнутый цикл добычи и поставок угля и производства электроэнергии", — отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

После возобновления работы ЭКУ Минэнерго передаст функции по ее управлению Фонду государственного имущества как органу управления "Центрэнерго". Затем ФГИ должен будет передать акции "Центрэнерго" в объединенную компанию, после чего обеспечить подготовку объединенной компании к приватизации.

Напомним, что с инициативой об объединении "Центрэнерго" с шахтами и дальнейшей приватизации выступал еще в феврале тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. Вопрос, по его словам, был только в выборе конкретных шахт, "чтобы эта интеграция была действительно эффективной".

Отметим также, что вскоре, в конце февраля "Центрэнерго" возглавил упомянутый Власенко. А уже в мае его назначили первым заместителем министра Германа Галущенко, сменившего Витренко. Исполнять обязанности гендиректора "Центрэнерго" Власенко прекратил лишь в октябре.