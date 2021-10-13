Энергетика 50 минут назад

Компания "Центрэнерго" сменила руководителя: Власенко уволился после полугода работы

В компании "искреннее благодарны" ушедшему в частный бизнес руководителю

Юрий Власенко. Фото: Liga.net Юрий Власенко. Фото: Liga.net
Юрий Власенко. Фото: Liga.net

Наблюдательный совет "Центрэнерго" уволил исполняющего обязанности генерального директора Юрия Власенко в соответствии с поданным им заявлением по собственному желанию.

Как говорится в сообщении госкомпании, вместо него обязанности гендиректора были возложены на Виталия Довгаля, который с февраля является членом дирекции "Центрэнерго".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Наблюдательный совет выражает искреннюю благодарность Юрию Петровичу Власенко, который возглавил ПАО "Центрэнерго" в очень сложный период и шесть месяцев назад начал программу трансформации общества в прозрачную системную компанию. Желаем Юрию Петровичу успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Украине для прохождения зимы нужно импортировать 3,5 млн тонн угля — министр

Власенко возглавлял "Центрэнерго" с 26 февраля нынешнего года: компания указывает, что он был назначен в качестве антикризисного менеджера.

"За последние шесть месяцев предприятие подтвердило, что является стратегическим участником ТЭК Украины, обеспечивает устойчивое и надежное функционирование энергосистемы нашей страны, выстроило прозрачную и эффективную систему продаж электроэнергии на "Украинской энергетической бирже", что позволило обеспечить потребности сотен тысяч потребителей. Надежность, эффективность и прозрачность стали отличительной чертой современного ПАО "Центрэнерго", — убеждены в энергокомпании.

Указано, что Власенко, имеющий более 30 лет опыта на руководящих должностях в энергетической отрасли, планирует продолжить карьеру в частном секторе этой сферы.

Читайте также:
Центрэнерго реализует электроэнергию с гарантией поставки на отопительный сезон

Отметим, что 30 сентября компания "Центрэнерго" заявила о готовности к отопительному сезону, поскольку законтрактовала достаточный для этого объем угля. При этом в последнее время СМИ неоднократно указывали, что электростанции "Центрэнерго" из-за нехватки топлива работают на минимальных мощностях с использованием лишь около половины энергоблоков, а запасов угля на складах имеется лишь на несколько дней работы.

В связи с критическим дефицитом угля во время отопительного сезона 2020/2021 годов "Центрэнерго" вынужденно перевела часть своих энергоблоков на газ, после чего потом требовала у государства возмещения понесенных убытков. Компании в итоге пошли навстречу.

Всего компания располагает тремя ТЭС — Углегорской (Донецкая область), Змиевской (Харьковская область) и Трипольской (Киевская область).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин уволил главу Миграционной службы Соколюка, заподозренного в коррупции
Кабмин уволил главу Миграционной службы Соколюка, заподозренного в коррупции
Запорожский горсовет поддержал отставку Буряка: город временно возглавил "слуга народа"
Запорожский горсовет поддержал отставку Буряка: город временно возглавил "слуга народа"
Верховная Рада избрала нового спикера: им стал "слуга народа" Руслан Стефанчук
Верховная Рада избрала нового спикера: им стал "слуга народа" Руслан Стефанчук
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Срыв отопительного сезона: в Офисе президента заявили, что проблем нет и "газа достаточно"

  3. В Украине с 15 октября уходит в "красную" зону первая область

  4. Корбан через суд взыскал с "Цитруса" 1 млрд грн

  5. Регионы Украины объявляют чрезвычайную ситуацию: больницы и садики без отопления

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...