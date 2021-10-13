Компания "Центрэнерго" сменила руководителя: Власенко уволился после полугода работы

Наблюдательный совет "Центрэнерго" уволил исполняющего обязанности генерального директора Юрия Власенко в соответствии с поданным им заявлением по собственному желанию.

Как говорится в сообщении госкомпании, вместо него обязанности гендиректора были возложены на Виталия Довгаля, который с февраля является членом дирекции "Центрэнерго".

"Наблюдательный совет выражает искреннюю благодарность Юрию Петровичу Власенко, который возглавил ПАО "Центрэнерго" в очень сложный период и шесть месяцев назад начал программу трансформации общества в прозрачную системную компанию. Желаем Юрию Петровичу успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении.

Власенко возглавлял "Центрэнерго" с 26 февраля нынешнего года: компания указывает, что он был назначен в качестве антикризисного менеджера.

"За последние шесть месяцев предприятие подтвердило, что является стратегическим участником ТЭК Украины, обеспечивает устойчивое и надежное функционирование энергосистемы нашей страны, выстроило прозрачную и эффективную систему продаж электроэнергии на "Украинской энергетической бирже", что позволило обеспечить потребности сотен тысяч потребителей. Надежность, эффективность и прозрачность стали отличительной чертой современного ПАО "Центрэнерго", — убеждены в энергокомпании.

Указано, что Власенко, имеющий более 30 лет опыта на руководящих должностях в энергетической отрасли, планирует продолжить карьеру в частном секторе этой сферы.

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Отметим, что 30 сентября компания "Центрэнерго" заявила о готовности к отопительному сезону, поскольку законтрактовала достаточный для этого объем угля. При этом в последнее время СМИ неоднократно указывали, что электростанции "Центрэнерго" из-за нехватки топлива работают на минимальных мощностях с использованием лишь около половины энергоблоков, а запасов угля на складах имеется лишь на несколько дней работы.

В связи с критическим дефицитом угля во время отопительного сезона 2020/2021 годов "Центрэнерго" вынужденно перевела часть своих энергоблоков на газ, после чего потом требовала у государства возмещения понесенных убытков. Компании в итоге пошли навстречу.

Всего компания располагает тремя ТЭС — Углегорской (Донецкая область), Змиевской (Харьковская область) и Трипольской (Киевская область).