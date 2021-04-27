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40 минут назад

Новый руководитель "Центрэнерго" рассказал об изменении стратегии работы энергокомпании

Среди новаций — изменение стратегии продажи электроэнергии и ценовой политики

Новый руководитель "Центрэнерго" рассказал об изменении стратегии работы энергокомпании Новый руководитель "Центрэнерго" рассказал об изменении стратегии работы энергокомпании

И.о. генерального директора "Центрэнерго" Юрий Власенко рассказал об изменениях работы энергокомпании в первые месяцы после смены менеджмента. Среди новаций — изменение стратегии продажи электроэнергии  и ценовой политики, реформа аппарата управления для сокращения затрат, начало работы по оптимизации непрофильных активов, проработка вопроса по реструктуризации долгов за газ, накопленных в зимний период.

Об этом Власенко пишет в авторской колонке на "Интерфакс-Украина".

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"Прежде всего хочу отметить положительные сдвиги в направлении продаж электроэнергии. "Центрэнерго" начало активно выходить на рынок двусторонних договоров на аукционах ТБ "Украинская энергетическая биржа", изменив предыдущую практику продаж огромных объемов в одни руки по низкой цене.

Теперь мы продаем небольшими лотами, но выстраиваем свою стратегию продаж и ценовую политику таким образом, чтобы цена не опускалась под определенную заданную планку и не падала ниже рыночной.

Это позволило привлечь к аукционам значительно больше компаний — количество участников иногда исчисляется десятками. Такая высокая конкуренция способствует повышению цен, а соответственно увеличивает прибыль "Центрэнерго".

Например, только с 12 до 20 апреля "Центрэнерго" реализовало на УЭБ 420 лотов базовой нагрузки общим объемом 991 200 МВт*ч. Это ресурс с различными периодами поставки, преимущественно на летний период. Средневзвешенные цены колеблются от 1273 до 1385 грн/МВт-час. Но их объединяет одно — они значительно выше цены аналогичных периодов 2020 — на 19,4% -34%, а сумма поступлений от заключенных сделок составит более 1,1 млрд гривен", — указывает Власенко.

По мнению Власенко, одним из путей решения проблемы высокой стоимости угля для "Центрэнерго", что снижает рентабельность работы компании, может стать ее объединение с перспективными государственными шахтами.

"По состоянию на 31 марта межведомственная комиссия, в составе которой есть и представители "Центрэнерго", завершила дистанционный камеральный аудит, а также физический объезд шахт для определения их потенциала. В результате были выделены те шахты, которые являются потенциально привлекательными для создания вертикально-интегрированной компании — но при условии получения достаточного инвестирования. Над определением его объемов работают эксперты межведомственной комиссии", — отметил Власенко.

Новый менеджмент "Центрэнерго" продолжает работу над сокращением непродуктивных затрат для повышения эффективности работы.

"Еще один балласт — убыточные непрофильные активы. Ведется работа по передаче такого имущества органам местного самоуправления, а в отдельных случаях — по его продаже.

Кроме того, планируются структурные изменения в компании. Мы решили пересмотреть штатные расписания и сократить расходы, в том числе и путем реформы в аппарате управления. Компания переживает не лучшие времена, и в этот переходный период нам нужно быть максимально экономными и эффективными одновременно", — заявил Власенко.

В состав "Центрэнерго" входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС. Компания производит около 8% электроэнергии в Украине.

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