Новый руководитель "Центрэнерго" рассказал об изменении стратегии работы энергокомпании

И.о. генерального директора "Центрэнерго" Юрий Власенко рассказал об изменениях работы энергокомпании в первые месяцы после смены менеджмента. Среди новаций — изменение стратегии продажи электроэнергии и ценовой политики, реформа аппарата управления для сокращения затрат, начало работы по оптимизации непрофильных активов, проработка вопроса по реструктуризации долгов за газ, накопленных в зимний период.

Об этом Власенко пишет в авторской колонке на "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего хочу отметить положительные сдвиги в направлении продаж электроэнергии. "Центрэнерго" начало активно выходить на рынок двусторонних договоров на аукционах ТБ "Украинская энергетическая биржа", изменив предыдущую практику продаж огромных объемов в одни руки по низкой цене.

Теперь мы продаем небольшими лотами, но выстраиваем свою стратегию продаж и ценовую политику таким образом, чтобы цена не опускалась под определенную заданную планку и не падала ниже рыночной.

Это позволило привлечь к аукционам значительно больше компаний — количество участников иногда исчисляется десятками. Такая высокая конкуренция способствует повышению цен, а соответственно увеличивает прибыль "Центрэнерго".

Например, только с 12 до 20 апреля "Центрэнерго" реализовало на УЭБ 420 лотов базовой нагрузки общим объемом 991 200 МВт*ч. Это ресурс с различными периодами поставки, преимущественно на летний период. Средневзвешенные цены колеблются от 1273 до 1385 грн/МВт-час. Но их объединяет одно — они значительно выше цены аналогичных периодов 2020 — на 19,4% -34%, а сумма поступлений от заключенных сделок составит более 1,1 млрд гривен", — указывает Власенко.

По мнению Власенко, одним из путей решения проблемы высокой стоимости угля для "Центрэнерго", что снижает рентабельность работы компании, может стать ее объединение с перспективными государственными шахтами.

"По состоянию на 31 марта межведомственная комиссия, в составе которой есть и представители "Центрэнерго", завершила дистанционный камеральный аудит, а также физический объезд шахт для определения их потенциала. В результате были выделены те шахты, которые являются потенциально привлекательными для создания вертикально-интегрированной компании — но при условии получения достаточного инвестирования. Над определением его объемов работают эксперты межведомственной комиссии", — отметил Власенко.

Новый менеджмент "Центрэнерго" продолжает работу над сокращением непродуктивных затрат для повышения эффективности работы.

"Еще один балласт — убыточные непрофильные активы. Ведется работа по передаче такого имущества органам местного самоуправления, а в отдельных случаях — по его продаже.

Кроме того, планируются структурные изменения в компании. Мы решили пересмотреть штатные расписания и сократить расходы, в том числе и путем реформы в аппарате управления. Компания переживает не лучшие времена, и в этот переходный период нам нужно быть максимально экономными и эффективными одновременно", — заявил Власенко.

В состав "Центрэнерго" входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС. Компания производит около 8% электроэнергии в Украине.