Энергетика 10 минут назад

Центрэнерго реализует электроэнергию с гарантией поставки на отопительный сезон

В "Центрэнерго" отметили, что станут единой генерирующей компанией, которая будет гарантировать продажу заявленного объема электроэнергии без возможности его снижения по техническим причинам

Центрэнерго реализует электроэнергию с гарантией поставки на отопительный сезон Центрэнерго реализует электроэнергию с гарантией поставки на отопительный сезон

ПАО "Центрэнерго" планирует провести аукцион на украинском энергетической биржи по продаже ограниченного количества электроэнергии уже 3 и 6 сентября.
Об этом на говорится в сообщении "Центрэнерго".
"Благодаря контрактам на поставку дополнительных запасов угля, ОАО "Центрэнерго" планирует 3 и 6 сентября провести аукцион по продаже ограничении количества электрической энергии (со специальным предложением) на осенне-зимний период 2021-2022рр. (С октября 2021 по март 2022) в объеме до 300 МВт * ч базовым графику ", — говорится в cообщении компании.

В "Центрэнерго" отметили, что станут единой генерирующей компанией, которая будет гарантировать продажу заявленного объема электроэнергии без возможности его снижения по техническим причинам.
"Уверены, что наше предложение заинтересует рынок электрической энергии. Мы также надеемся на плодотворное и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с новыми клиентами", — подчеркнула дирекция компании.
В предприятии добавили, что оплатить приобретенную электроэнергию можно поэтапно за 5 дней поставки.
Напомним, "Центрэнерго" является единственным потребителем угольной продукции государственных украинских шахт. В состав Центрэнерго, которая находится в управлении Фонда государственного имущества Украины, входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС.

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Ранее мы рассказывали, как Кабмин снизил цены на электроэнергию для населения. Это, по мнению экспертов, станет причиной роста цены для небытовых потребителей. Таким образом снижение цен будет нивелировано ростом цен на товары и услуги.

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