Кабмин снизил цены на электроэнергию для населения. Но из-за этого вырастут цены на все

Накануне 30-й годовщины Независимости власти решили сделать украинцам подарок в виде снижения цен на электроэнергию. По решению правительства, для тех бытовых потребителей, которые используют до 250 кВт⋅ч в месяц, цена на электроэнергию будет снижена с нынешних 1,68 грн до 1,44 грн/кВт⋅ч.

Однако "снижение" это смело можно назвать условным — ведь меньше года назад власти существенно повысили цены на электроэнергию, а также упразднили ряд льгот. Тем более, что украинский рынок электроэнергии последние несколько лет перманентно находится в состоянии кризиса, который вызван в первую очередь дефицитом средств.

Все еще не до конца понятна ситуация с формированием запасов угля на ТЭС к началу отопительного сезона. А еще не стоит забывать об амбициях властей синхронизировать Объединенную энергосистему Украины с энергосистемой континентальной Европы к 2024 году. Синхронизация предполагает не только объединение в техническом плане, но и гармонизацию украинского законодательства с европейским. А в ЕС запрещено субсидирование, к которому вполне можно отнести и действующее ПСО. В Европейском энергетическом сообществе хотят, чтобы на украинском рынке электроэнергии действовали только рыночные правила.

Однако рыночные цены гораздо выше стоимости электроэнергии для населения: с учетом тарифа на распределение и передачу промышленность платит около 3-4 грн/кВт⋅ч. Разницу приходится компенсировать государственным предприятиям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые являются крупными производителями электричества с низкой себестоимостью производства. Однако деньги нужны и этим госкомпаниям. Например, Ривненская АЭС уже заявляла о критической нехватке финансирования и угрозе срыва программы по модернизации.

Так или иначе вопрос скорее политический. Власти пытаются сохранить рейтинги и не хотят злить электорат, а повышением цены до 3-4 грн/кВт⋅ч они это сделают. Так что с 1 октября цены на электричество будут снижены и до мая 2022 года подавляющее большинство украинцев будет платить 1,44 грн/кВт⋅ч.

Но что будет потом? Сохранят ли льготные цены для населения или либерализируют рынок, чтобы гармонизировать его с рынком ЕС? И как снижение цены для населения скажется на промышленных потребителях? Delo.ua отвечает на эти вопросы.

Потребитель заплатит потом

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, такое решение правительства может привести к дальнейшему росту задолженности на оптовом рынке электроэнергии. Сегодня механизм спецобязательств не оказывает прямого влияния на промышленных потребителей, но в будущем ситуация может измениться. Поскольку "Энергоатом" обязан компенсировать разницу в цене, то скорее всего он будет генерировать новую задолженность.

"Население будет платить меньше в среднем на 40-60 грн в месяц. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продолжат продавать энергию ниже себестоимости. Оператор системы передачи ("Укрэнерго". — Delo.ua) продолжит накапливать долги. Еще порядка 7 млрд грн накопит. В результате когда-то кому-то придется принять решение о повышении цены до 3-4 грн за кВт⋅ч", — говорит Рябцев.

По его словам, чтобы обеспечить низкую цену на электроэнергию для населения, власти жертвуют надежностью украинской энергосистемы, которая очень изношена. А чтобы привести украинскую энергосистему в нормальное состояние и погасить задолженность, возникшую на рынке, властям со временем придется принять решение об отмене спецобязательств.

Рябцев считает, что такого сценария можно избежать, если изменить модель спецобязательств: "Нужно, чтобы все продавали энергию на прозрачных аукционах по цене, установленной на этих торгах. Не допускать на аукционы чистых трейдеров — тех, кто не генерирует электроэнергию и не является ее потребителем. И затем уже Кабмину компенсировать разницу между аукционной ценой и той, которую он считает нужным дать для населения".

В свою очередь главный редактор издания "БизнесЦензор" Сергей Головнев считает, что снижение цены электроэнергии для населения стало возможным из-за увеличения стоимости для промышленности. В результате скачка цен в июле "Энергоатом" смог заработать дополнительные средства, которые были направлены на снижение цен для населения. По мнению журналиста, снижение цен для населения вызовет повышение инфляции.

"Цены повысят для небытовых потребителей, а спустя несколько месяцев люди увидят это в магазинах. Не стоит забывать и о водоканалах, у которых себестоимость — это 70% электроэнергия. Очевидно, что они будут вынуждены повышать тарифы на воду. С одной стороны, стоимость жизни возрастет, с другой — правительство поднимает минимальную зарплату. И это говорит о том, что все нивелируется. У населения будет больше денег, но их съест инфляция, поэтому реальные доходы останутся на том же уровне", — говорит Головнев.

Также он отмечает, что такие шаги властей ухудшают состояние промышленности, которая считается более прогнозируемым и менее проблемным потребителем электроэнергии, чем население и, соответственно, осложняют условия ведения бизнеса.

"Энергоатом" — новый "Нафтогаз"?

Основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль также считает, что главным донором снижения цены для населения стал не только "Энергоатом", но и вся украинская промышленность.

"Атомная генерация у нас всегда считалась донором социальных инициатив правительства и президента. А заплатит за снижение "Энергоатом". Однако ему нужно будет где-то брать деньги, поэтому возьмет их на другом рынке — на рынке поставок для промышленности. Прогнозировать цены на электроэнергию сложно, поскольку рынок электроэнергии находится в турбулентном состоянии: цены на нем то проваливались, то росли. Но инициативами правительства по снижению цен на электроэнергию, конечно, это все ляжет прямо или опосредованно на смежные рынки, как раз на рынок поставок электроэнергии для промышленности", — говорит Кобаль.

По мнению эксперта, снижение цен на электроэнергию хотя и снизит немного инфляцию, но даст прирост в цене на электричество для промышленных производителей, а это в свою очередь повлечет за собой рост стоимости товаров. И все это вернется в виде инфляции населению.

"Если в одном сегменте правительство снижает цены для населения, то в другом — для промышленности — они растут. Стоимость товаров увеличится. Вырастет инфляция. Поэтому можно говорить о субсидировании цены для населения за счет промышленности", — говорит Кобаль.

Он также считает, что в том или ином виде спецобязательства могут быть сохранены даже с введением в Украине полноценного рынка электроэнергии. При этом механизм может быть рыночным, как, например, после введения рынка газа для населения.

По его словам, фактически Украина синхронизирована с европейским рынком газа. Власти выполнили все необходимые требования: провели анбандлинг, выделили оператора ГТС и ПХГ. Однако в итоге население платит за газ вдвое дешевле, чем на рынке, и это все благодаря государственной компании.

"То же можно сказать и о рынке электроэнергии. Мы можем отказаться от спецобязательств, но "Энергоатом" предложит цену для населения, которая будет гораздо ниже той, что для промышленности. Таким образом украинские власти смогут утверждать, что субсидий на рынке нет, но по факту это будет субсидия. Просто это субсидирование будет возложено на госкомпанию", — говорит Кобаль.

По его мнению, решение правительства имеет чисто политический характер и направлено на то, чтобы задобрить население в условиях роста цен на газ: "Все мы видели, как население болезненно воспринимает рост тарифов. В прошлом отопительном сезоне из-за повышения цен на газ люди даже пытались бунтовать. Я думаю, как раз это и влияет на решения правительства".

Степан Крьока, специально для Delo.ua