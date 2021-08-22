Энергетика 1 час назад

Минэнерго просит у банков деньги на закупку угля

С помощью кредитов "Центрэнерго" сможет обеспечить необходимый запас угля для отопительного сезона.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" решило обратиться к коммерческим банкам по поводу предоставления кредита на приобретение угля.

Об этом шла речь во время совещания, которое состоялось в пятницу, 20 августа, под председательством министра энергетики Германа Галущенко.

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Как передает пресс-служба Минэнерго, на сегодняшний день "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особого этого года, когда мы имеем дело в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией", — заявил Галущенко.

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Ранее сообщалось, что "Центрэнерго" по итогам II квартала 2021 года получила чистую прибыль в размере 203,5 млн грн.

Напомним, в начале июля из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов цены на электроэнергию упали ниже себестоимости.

В результате 6 июля остановила работу Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго". Работа станции возобновилась лишь в 20-х числах июля.

25 июля 11 энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей были отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива (угля и газа).

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