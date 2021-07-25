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20 минут назад

В Украине остановлены 11 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия угля и газа

Они отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива

Киевская ТЭЦ-5. Фото: tesiaes.ru Киевская ТЭЦ-5. Фото: tesiaes.ru
Киевская ТЭЦ-5. Фото: tesiaes.ru

В Украине 11 энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 июля отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива (угля и газа).

Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго".

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В частности, не работают из-за отсутствия топлива 6 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго": по два блока на каждой из станций.

Также 3 из 6 блоков киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия газа.

Кроме того, еще два блока остановлены на Запорожской ТЭС.

Напомним, в начале июля из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов цены на электроэнергию упали ниже себестоимости.

В результате 6 июля остановила работу Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго". Работа станции возобновилась лишь в 20-х числах июля.

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Причиной аномального обвала цен "Донбассэнерго" назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

Позже о критической ситуации в работе генерирующих мощностей сообщили компании "Центэнерго" и "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июля 2021 года две третьих энергоблоков тепловых электростанций Украины отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию.

В частности, в работе находилось всего 26 из 78 энергоблоков тепловых электростанций, которые несли нагрузку 4400 МВт.

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