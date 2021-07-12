Большое падение рынка. Почему упала цена на электричество на рынке РСВ и что будет дальше?

Вечером 2 июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, опубликовала релиз, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) произошло резкое снижение цены по причине падения спроса.

По словам регулятора, объем рынка РСВ снизился на 40% и одновременно увеличился объем рынка двухсторонних договоров (РДД). По мнению НКРЭКУ, это произошло из-за того, что входящая в энергохолдинг ДТЭК компания Д.Трейдинг уменьшила закупку на РСВ, одновременно увеличив закупку на РДД.

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Регулятор тогда обвинил ДТЭК в том, что тот, используя свою чрезмерную власть, пытался таким образом на него давить. Кроме того, НКРЭКУ обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой изучить действия игроков рынка. И АМКУ позже таки начал расследование по этому вопросу.

В свою очередь цена на электроэнергию на РСВ 4 июля снизилась до 426,06 грн/мВт-ч, что является историческим минимумом в этом году. Примечательно, что цена на РСВ является индикативной ценой и цены на других рынках электроэнергии сильно от нее зависят. При этом цена в 426,06 грн/мВт-ч ниже себестоимости тепловой генерации и даже себестоимости "Энергоатома". То есть убытки от таких обвалов цен и у угольных электростанций холдинга.

Вечером 4 июля НКРЭКУ провело заседание, на котором приняло ряд решений для стабилизации рынка. В частности, регулятор также ввел 50%-ное ограничение на торговлю электроэнергией между аффилированными компаниями, обязал операторов систем распределения (облэнерго) и госкомпанию "Укрэнерго" компенсировать 95% своих потерь в сети на "рынке на сутки вперед" и ввел до 8 июля понятие минимальной цены (price cape) на РСВ в размере 733,9 грн/мВт-ч. Также регулятор начал собственное расследование относительно того, что произошло на РСВ.

Эти решения вызвали непонимание у ДТЭК, и там упрекнули регулятора в том, что тот принял решение, не посоветовавшись с отраслью. Кроме того, в ДТЭК отметили, что решение НКРЭКУ приняты с целью сохранить действующую систему, которая благоволит манипуляциям. При этом генерация находится в преддверии банкротства.

Так или иначе, решения регулятора дали результат. Хотя 5 июля цены были низкими, 6 июля держались на уровне минимальной цены, то уже 7 июля цены на РСВ повысились до 1263,47 грн/мВт-ч.

Сейчас ситуация понемногу стабилизируется. Однако сказать, что инцидент исчерпан, нельзя. АМКУ и регулятор расследуют случившееся, а рынок понемногу восстанавливается. Delo.ua решило разобраться в причинах произошедшего и понять, к чему такие инциденты могут привести в дальнейшем.

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Что случилось и при чем тут ДТЭК

По словам главного редактора издания БизнесЦензор Сергея Головнева, ситуация на рынке начала накаляться примерно с мая.

Во-первых, в мае из-за высокой сезонных факторов начали больше производить солнечные электростанции и гидроэлектростанции. Во-вторых, снизилось потребление, поскольку потребители отключили электрообогреватели. Соответственно, цена на электроэнергию снизилась.

"Все начали работать в убыток. Причем и генерация, и трейдеры. Причем трейдеры раньше покупали у генерации по двусторонним договорам на несколько месяцев вперед по цене 1100-1200 грн/мВт-час, а в мае цена упала до 1000 грн/МВт-ч. При этом все договора привязаны к индикативной цене РСВ", — говорит Головнев.

Для тепловой генерации цена в 1000 гривен ниже себестоимости, тем более на фоне роста цен на уголь на мировых рынках. И хотя много угля производится внутри страны, индикативом у нас является тот же Роттердам+.

Это очень не понравилось генерации и в первую очередь ДТЭК. по словам Головнева, компания начала продвигать ряд решений, которые поддержали "Энергоатом" и государственное предприятие "Гарантированный покупатель", что не удивительно, поскольку ситуация с низкой ценой не выгодна никому.

По мнению Головнева, для решения этой проблемы генерация придумала решение: запретить трейдерам продавать электроэнергию на РСВ.

"Что бы им это дало? Как сейчас происходит: трейдеры пришли на аукцион по двухсторонним договорам к тому же "Энергоатому", и кто дороже заплатил — тот и купил те объемы. Часть они отправляют своим потребителям, а потом они приходят на РСВ, и там уже обратный процесс: кто дешевле выставил, тот смог продать свои объемы. И, в принципе, это и есть рынок. Но при профиците электроэнергии это все ведет к низким ценам", — говорит журналист.

Против такой инициативы выступило энергетическое сообщество и НКРЭКУ. При всем этом махинации со стороны трейдеров тоже были. На рынке были отдельные компании, которые занимались торговлей воздухом.

"Они, не имея купленной электроэнергии, продавали ее на РСВ, а на следующий день на внутрисуточном рынке покупали ее. Почему трейдер так делает? Он уверен в профиците и что цена будет низкая, и поэтому он сможет откупить ее ниже чем продал на РСВ. Да, такие случаи были, но они измерялись в сутки до сотни мВт. Это мизер. При этом "Укрэнерго" получило от НКРЭКУ полномочия банить таких трейдеров", — говорит журналист.

По словам Головнева, когда в ДТЭК поняли, что не смогут добиться желаемого, они решили надавить на регулятора. В конце июня ДТЭК были проведены аукционы по двухсторонним договорам на Украинской энергетической бирже на условиях, по которым никто чужой в аукционах участвовать не мог. Д.Трейдинг выкупил всю электроэнергию у генерации ДТЭК до двухсторонним договорам и со 2 июля перестал покупать электричество на РСВ. А поскольку у D.Trading были сосредоточены крупнейшие потребители, с РСВ увели спрос: электроэнергии стало очень много, а покупать ее некому. Из-за этого рынок и обвалился.

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Что говорит сам ДТЭК

В свою очередь ДТЭК в случившемся обвиняет "торговцев воздухом". Генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко в своей колонке написал, что падение цен — это результат спекуляций со стороны трейдеров, которые вполне законно спекулируют на рынке с благоволения НКРЭКУ.

"Одна из самых распространённых спекулятивных схем работает просто. Пользуясь дырами и несовершенством правил работы на рынке электроэнергии, которые установил Регулятор, трейдеры–спекулянты скупают на аукционах электроэнергию у АЭС, "Гарпока" и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РСВ. У этих трейдеров нет контрактов с конечными потребителями. Им некуда продавать эту электроэнергию, кроме как на РСВ", — написал топ-менеджер.

По его словам, продать купленную у производителя электроэнергию трейдеры вынуждены в любом случае, иначе будет убыток. Поэтому такие трейдеры заявляются на продажу на РСВ по сверхнизким ценам. Однако из-за специфики работы рынка цену они получают выше. Это цена, по которой закрывается рынок в точке совпадения самой высокой ценовой заявки на продажу и самой низкой заявки на покупку электроэнергии по каждому часу торгов.

Самую высокую цену на продажу на РСВ, как правило, ставит генерация. Они не могут продавать свою электроэнергию ниже себестоимости ее производства. А спекулянты могут. К примеру, ценовые заявки на продажу электроэнергии на РСВ от трейдеров-спекулянтов в мае находились на уровне 178-317 грн/МВт-ч, что ниже минимальной себестоимости производства "Энергоатома". Чем больше (в объеме) количество таких заявок на РСВ, тем сильнее обваливается цена на рынке

"На июль 2021 года трейдеры скупили на аукционах "Энергоатома", "Центрэнерго" и Гарантированного покупателя до 1 млрд кВт-ч по цене около 1200 грн/мВт-ч. Так как контрактов на поставку конечным потребителям у них, в принципе, нет, то цель у них была одна: заработать через спекуляцию на РСВ через перепродажу э/э государственной генерации ("Энергоатом", "Центэнерго", "Гарпок")", — пишет Бутенко.

При этом 3 июля (накануне рекордного снижения цены до 426 грн/мВт-ч 4 июля. — Delo.ua) он отметил, что из-за давления трейдеров цена на рынке может обвалиться до 400 грн/мВт, как это уже происходило в мае.

При этом топ-менеджер отмечает, что из-за спекуляций и высокой волатильности РСВ поставщики электроэнергии промышленным потребителям переходят на РДД.

"D.Trading то же начал адаптировать свою стратегию работы на рынке. Наши промышленные потребители все больше и больше проявляют интерес к надежной поставке по фиксированной цене. Рынок РСВ стабильность обеспечить не может. Поэтому покупка электроэнергии у генерации по фиксированной цене на рынке ДД — это единственный способ дать нашему потребителю то, что ему нужно", — пишет Бутенко.

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Обвал цен встревожил генерацию

По словам аналитика рынка электроэнергии из компании ExPro Дмитрия Сидорова, обвал цен встревожил много кого на рынке электроэнергии, в особенности генерацию.

"Это очень низкая цена, по которой тепловой генерации невыгодно работать, поскольку их рентабельность 1000 грн/МВт-час. Соответственно, у них нет средств, если так вот считать, покупать уголь, готовиться к зиме. А 426 грн — это даже ниже себестоимости "Энергоатома", которую называют самой низкой", — говорит Сидоров.

Однако он отмечает, что обвал цен стал проблемой и для трейдеров, поскольку торговать в убыток им так же невыгодно, как и генерации. Однако после принятия решений регулятора цена пошла вверх, и ситуация на рынке стабилизировалась.

Аналитик считает, что случившееся не сильно повлияет на рынок. Во-первых, довольно оперативно отреагировала НКРЭКУ, временно установив нижнюю цену на электроэнергию. Во-вторых, похожие падения цен случались и раньше, и тогда НКРЭКУ также обвиняла в произошедшем игроков с большой долей на рынке. Кроме того, Сидоров отмечает, что произошедший обвал имел довольно краткосрочный характер. Если бы он сформировался в длительный тренд, проблем на рынке было бы куда больше.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев также считает, что ситуация не окажет серьезного влияния на рынок.

"Да, проблема существует, эту проблему вполне можно решить. Но не нужно забывать, что этот сегмент рынка занимает меньше 10%, на котором эта проблема возникла. Существует еще 5 сегментов, на которых происходят рыночные процессы. Что касается этого сегмента рынка — он на слуху. Три четверти рынка — это двусторонние договора. Там никаких проблем, связанных со слишком низкой ценой, нет", — говорит эксперт.

По его мнению, случившееся, скорее, симптом, а не причина болезни. Рынок электроэнергии, по мнению эксперта, был запущен преждевременно, и поэтому там были не до конца прописаны правила работы внутрисуточного рынка и рынка на сутки вперед.

"Безусловно, этими неточностями воспользовались те участники рынка, которые занимают на нем ведущую роль. Поскольку это коммерческие компании, конечно, они не упустили открывшуюся им возможность, чтобы заработать. И обвинять их в том, что они несознательные и разрушают что-то на рынке, не имеет никакого смысла, поскольку задача любого участника рынка — использование своей рыночной власти для получения максимальной прибыли. Задача государства в данном случае — урегулировать этот вопрос и снять проблемы, которые возникают,и предотвратить их возникновение в будущем", — говорит Рябцев.

Он считает, что ситуация ДТЭК была нужна, чтобы выдавить с рынка трейдеров и оставить там крупных игроков. Любая компания, если она видит возможность заработать, она использует эту возможность.

По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что государство воспринимает каждую проблему по отдельности и не понимает, что новая модель рынка еще не заработала в полном объеме.

"Рынок работает, когда на нем не возникает проблем. Когда никто на него не отвлекается и не думает, что там происходит что-то из ряда вон. До июля 2019 года, в принципе, рынок электрической энергии по старой модели работал. Да, на нем какие-то проблемы возникали, но они не были на слуху. Сейчас же после июля 2019 года, когда все это было преждевременно запущено, мы сталкиваемся постоянно с теми или иными проблемами, которые связаны как раз с неурегулированностью и недореформированностью этого рынка", — отмечает эксперт.

Он считает, что если не будут предприняты какие-либо системные меры, то такие обвалы рынка и дальше будут происходить. Но проблемы есть не только на РСВ, точно такие же проблемы и на балансирующем рынке, и на рынке дополнительных услуг.

"Это все является следствием преждевременного ввода в действие правил работы. Необходимо было сначала отработать все механизмы, ликвидировать все долги. Нужно было не только объявить, но и гарантировать всем участникам рынка равные правила игры. И только тогда можно было бы надеяться на результат и рыночные цены, которые определяются факторами спроса и предложения", — отмечает Рябцев.

По его мнению, для системного решения проблемы Минэнерго и НКРЭКУ в первую очередь необходимо перейти от противостояния к сотрудничеству, поскольку не секрет, что между ними сейчас очень натянутые взаимоотношения. Снять этот накал страстей и перейти к тому, чтобы эту ситуацию решить. Это, на мой взгляд, самое главное. Пока этого не будет, рынок будет лихорадить. Хотя на обычных потребителей это не сильно повлияет, и рынок оно не разрушит.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

Фото: Depositphotos