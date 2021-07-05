НКРЭКУ начало расследование на рынке электроэнергии "на сутки вперед"

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала расследование из-за рекордного обвала цены электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ).

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на внеочередном заседании членов Нацкомиссии 4 июля.

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В частности, регулятор принял ряд реанимационных решений, призванных урегулировать ситуацию.

"Мы начинаем процедуру расследования того, что случилось в последние дни на "рынке на сутки вперед". Мы должны изучить полностью все аспекты, начиная с подозрительных аукционов, которые провела 26 июня ДТЭКовская генерация. Расследование покажет, что на самом деле произошло, и даже если все будет формально по закону, станет очевидной рыночная власть одного из игроков на этом рынке", — заявил Тарасюк в ходе заседания.

Более того, регулятор также ввел 50%-ное ограничение на торговлю электроэнергией между аффилированными компаниями, обязал операторов систем распределения (облэнерго) и госкомпанию "Укрэнерго" компенсировать 95% своих потерь в сети на "рынке на сутки вперед" и ввел до 8 июля понятие минимальной цены (price cape) на РСВ в размере 733,9 грн/мВт-ч.

В свою очередь в пресс-службе Д.Трейдинг решения регулятора назвали "неуместными" на фоне критических провалов оптовых цен на электроэнергию на протяжении последних полутора месяцев.

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"Решения приняты без публичных обсуждений и профессионального анализа экспертов отрасли. Они не соответствует тем мерам, о которых многократно просили производители, Минэнерго, бизнес-ассоциации. Некоторые из них — это отмена собственных решений регулятора, некоторые — противоречащие европейским правилам и нормам меры в виде ручного регулирования", — говорится в заявлении трейдерской "дочки" холдинга ДТЭК.

При этом в компании считают, что главная цель последних решений НКРЭКУ — якобы "сохранить действующую систему, благоволящую манипуляциям", из-за чего "генерирующие компании всех форм собственности находятся в преддверии банкротства".

"Мы обращаемся к высшему руководству страны с просьбой обратить внимание на работу рынка в последние 1,5 года, на принимаемые решения регулятором и выгодополучателей этих решений", — заявили в Д.Трейдинг.

Известно, что 2 июля НКРЭКУ обвинила компанию Д.Трейдинг (группа ДТЭК Рината Ахметова) в резком обвале цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед". По версии регулятора, компания своим нетипичным для рынка поведением якобы давит на органы власти. В этой связи члены НКРЭКУ пообещали пожаловаться на трейдера холдинга ДТЭК в АМКУ.

В ответ Д.Трейдинг обвинила состав Нацкомиссии в создании условий для манипуляций для "трейдеров-спекулянтов", которые якобы и обвалили цены на "рынке на сутки вперед".

Напомним, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) после стремительного падения, начавшегося со 2 июля, по состоянию на 4 июля 2021 года рекордно повысилась на 18,6% — до 505,68 грн/МВт-ч.

Однако уже на утро 5 июля цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" опустились до рекордных 448,3/мВт-ч.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил до 1 августа 2021 года возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час.