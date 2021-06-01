ДТЭК Ахметова может продать свои ТЭС из-за развития ветроэнергетики

Энергетическая компания украинского бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК готова рассматривать продажу некоторых теплоэлектростанций и угольных шахт с учетом перехода компании на зеленую энергетику к 2040 году в рамках Европейского зеленого курса.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает "Экономическая правда".

По его словам, такой вариант возможен в будущем при условии согласия кредиторов.

"Нам тоже нужен ориентир государства, его отношение к угольной отрасли. И мы будем следовать этим ориентирам. Сегодня, как я уже сказал, мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Сейчас мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт. Но все эти трансформации мы будем делать в соответствии со стратегией государства и с учетом всех социальных вопросов", — отметил Максим Тимченко.

В качестве примера Тимченко привел закрытие двух шахт "ДТЭК Павлоградугля" в текущем году из-за исчерпания запасов, при этом компания трудоустроила всех сотрудников. Он отметил, что трансформация угольных регионов должна проводиться с продуманной и хорошо разработанной дорожной картой, с учетом социальных и экономических особенностей.

"ДТЭК Энерго" оперирует 8 из 13 теплоэлектростанций Украины. Как отметили в компании, из 23 реконструированных энергоблоков в Украине 21 энергоблок на ТЭС "ДТЭК Энерго", где был либо построен, либо реконструирован электрофильтр.

В обновление оборудования компания инвестировала более 28 млрд гривен за последние 8 лет. Ранее ДТЭК заявлял, что планирует к 2040 году стать углеродно нейтральным.

Напомним, Украина с большим отрывом является европейским лидером по выбросам угольными электростанциями твердых частиц до 10 микрон.

Так, из 30 теплоэлектростанций, бывших крупнейшими загрязнителями, 18 находились именно в Украине.

При этом среди крупнейших загрязнителей окружающей среды в Госэкоинспекции называют не только ТЭС, но и металлургические комбинаты и водоканалы.