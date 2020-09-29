Политика и экономика 1 час назад

В Госэкоинспекции назвали самых крупных загрязнителей: это водоканалы, ТЭС и меткомбинаты

Инспекторы судятся с Киевским водоканалом за превышение нормативов по сбросу сточных вод

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua
Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Основные загрязнители водных артерий — городские водоканалы, воздуха — угольные теплоэлектростанции и централи и металлургические заводы. Об этом в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. 

"Основные загрязнители водных артерий — городские водоканалы. Топ-загрязнитель на основной артерии страны, реке Днепр — Киевский водоканал. Там есть некие подвижки к модернизации за счет привлеченных, не бюджетных, средств — это японский проект. Реконструируют Бортницкую станцию аэрации, ее очистные иловые поля, — говорит госменеджер. — Но, на сегодняшний день, мы вынуждены судиться с Киевским водоканалом, там насчитаны штрафы более 16 млн грн за превышение нормативов по сбросу сточных вод. Предприятию рассчитали претензии, они оспаривают это в суде, но мы боремся, чтобы деньги попали в  бюджет… Также на контроле Днепрводоканал, Черкассыводоканал".

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Что касается загрязнения воздуха, самая сложная ситуация с угольными теплоэлектростанциями и централями и металлургическими заводами. "По воздуху топ-предприятия — это угольные ТЭС и ТЭЦ и металлургические заводы. Это "Арселор Миттал", это "Метинвест" — "Запорожсталь", "Азовсталь". Целый ряд горно-обогатительных комбинатов. Также — Дарницкая ТЭЦ, Приднепровская ТЭС, Трипольская ТЭС. Это те предприятия, которые мы ежедневно контролируем", — сказал Андрей Малеваный, отметив при этом, что подвижки есть: к примеру, модернизация фабрики ММК им. Ильича (также "Метинвест"), позволяющая привести выбросы к европейским нормам. 

Украинским грунтам же вредят их основные пользователи — сельхозпредприятия. "Что касается грунтов, здесь главные загрязнители — сельхозпредприятия. Это агрохимикаты, пестициды. Особенно критическая ситуация на сельскохозяйственных землях, которые находятся в поймах или вблизи водоемов. После дождей или со сточными водами химикаты поступают в водоемы и с поверхностными водами распространяются вплоть до морской территории", — говорит глава Госэкоинспекции. 

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При этом, многие предприятия не спешат распахивать двери перед проверкой госэкоинспекторов: до карантина, пока проводились плановые проверки, было 99 недопусков инспекторов на объект, с начала карантина насчитали более 200 недопусков внеплановых проверок. Админштраф за подобное правонарушение — 765 грн. 

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