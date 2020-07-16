В Госэкоинспекции назвали приблизительные убытки от пожаров на Луганщине

Ориентировочная сумма убытков от потери лесных насаждений, причиненных пожарами в Луганской области, составляет порядка 450 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины Андрей Малеваный.

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По его словам, хотя масштабные пожары удалось потушить, в некоторых местах все еще продолжается тление, поэтому Госэкоинспекция пока не может подсчитать точную сумму ущерба.

"Это страшное бедствие для Луганщины. Кроме того, что огонь повредил деревья на территории около 3,5 тысяч гектаров, пожары привели к многочисленным человеческим жертвам. В огне погибло пять человек. Еще 34 человека госпитализированы, из них 15 — дети. Многие люди потеряли свои дома — пожар уничтожил 24 дома", — написал Малеваный.

Глава Госэкоинспекции отметил, что 8 июля зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

"В 10:00 в Северодонецке наблюдалось превышение ПДК более чем 3 раза (16 мг / м3), а в Рубежном — более чем 4 раза (21 мг/м3)", — проинфомировал Малеваный.

Глава ведомства добавил, что причины пожаров пока все еще выясняются.

"Погода действительно способствовала этому масштабному бедствию: высокая температура воздуха и сильный ветер, который разнес огонь на много гектаров. Однако не исключаю того, что свой "вклад" внесли и люди. В свое время из-за сжигания сухой растительности начались масштабные пожары в зоне отчуждения. Сейчас ГЭИ следит за ситуацией пожаров на Луганщине. Когда тления прекратится, подсчитаем точную сумму ущерба", — резюмировал глава Госэкоинспекции.

Напомним, пожар возник 6 июля возле села Осколоновка на территории Боровского лесничества на около 50 гектарах. Однако 7 июля из-за порывов ветра загорелись леса в Новоайдарском районе Луганщины на площади примерно 90 гектаров.

Правоохранители рассматривают 3 версии пожаров в области: погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Также проверяют версию о возможном попадании снаряда с неподконтрольной территории.