Лесной пожар на Луганщине достиг поселков: спасатели эвакуировали местных жителей

На Луганщине из-за разбушевавшегося лесного пожара спасателям пришлось эвакуировать людей из поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Луганской области.

В ведомстве сообщили, что сегодня, 7 июля 2020 года, из-за порывистого ветра локализованный лесной пожар разгорелся с новой силой, а в послеобеденное время возникло еще несколько очагов огня, которые распространились по лесу до жилого сектора поселков. В то же время жертв нет.

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"На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ДСНС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники", — отметили в ГСЧС.

Там добавили, что к ликвидации этого масштабного пожара скоро должны присоединиться также харьковские и полтавские спасатели.

Отметим, пожар в лесах Луганской области разгорелся еще вчера, 6 июля 2020 года, огонь охватил около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе. В то же время этим утром возгорание сумели ликвидировать в районе озера Медвежье.

Напомним, ранее пожар вспыхнул в пятиэтажке в Новой Каховке Херсонской области. Пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, а уже оттуда перекинулся на шиферную крышу. По крыше огонь очень быстро перешел на всю площадь дома.

Возгорание ликвидировали, а людей из горящего дома эвакуировали, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар возник по неосторожности одного из жильцов. Есть версия, что тот совершил поджог после ссоры с женой, однако мужчина утверждает, что просто уснул.