В Новой Каховке возник масштабный пожар в пятиэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

В Новой Каховке Херсонской области вспыхнул масштабный пожар в пятиэтажке.

Огонь очень быстро перекинулся на крышу дома на улице Букина, 20, сообщает местное издание Novakahovka.city.

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По предварительной версии, пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, а уже оттуда перекинулся на шиферную крышу. По крыше огонь очень быстро перешел на всю площадь дома.

Среди версий произошедшего — мужчина поджег квартиру после ссоры с женой.

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Хотя он в комментарии телеграмм-каналу "Украина сейчас" заявил, что просто уснул.

Вполне вероятно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время в областном главке ГСЧС доложили, что сейчас на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Юрием Гатиловым.

"5 июля в 14:40 в Службу 101 Новая Каховка поступила информация о пожаре крыши 5-ти этажного дома по улице Букина", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, люди из горящего дома эвакуированы, пострадавших не обнаружено.

Известно, что пожар был локализован в 16:16, а сейчас продолжается его ликвидация.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение 5, 6, 7 и 8 этажей.

В целом спасатели извлекли из-под завалов тела 5 погибших.